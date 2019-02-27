Yolda sandayesinden düşen engelliye motorlu genç yardım etti

Sosyal medya hesaplarına bu akşam yüklenen ve İstanbul’da çekildiği belirtilen kask kamerası görüntülerinde, trafik ışıklarında yolun karşısına geçmeyi beklediği anlaşılan fiziksel engelli bir kişi görülüyor. Bu kişinin tekerlekli sandalyesiyle birlikte bir anda sırt üstü yere düştüğü kameraya yansıyor. Görüntülerin çekildiği motosikletin sürücüsü, yardım etmek için durdurduğu aracından iniyor. Sürücü, arkaya geçip tekerlekli sandalyeyi doğrultuyor. Ardından yanlarına yaya olarak gelen bir kişi, engellinin tekerlekli sandalyesini sürüp onu karşıya geçiriyor. DHA