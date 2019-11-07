Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Yolda yürürken kalp krizi geçiren askerden acı haber

Üç ay önce evlenen 25 yaşındaki Uzman Çavuş Uğur Gücükbergen geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

12:29 -
Haberler Gündem
Yolda yürürken kalp krizi geçiren askerden acı haber

İzmir’in Menemen ilçesinde, Foça Deniz Üs Komutanlığı’nda görev yapan uzman çavuş Uğur Gücükbergen, alışveriş yaptıktan sonra evine doğru yürümeye başladı. Gücükbergen, oturduğu apartmana yaklaştığı sırada fenalaşarak yere yığıldı.

Foça Deniz Üs Komutanlığı’nda görev yapan uzman çavuş Uğur Gücükbergen’in üç ay önce evlendiği öğrenildi.

OTOPSİDE ORTAYA ÇIKTI

Doktor komşusunun ilk müdahaleyi yaptığı asker, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan uzman çavuşun cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan otopside kalp krizi geçirdiği için hayatını kaybettiği belirlenen askerin cenazesi memleketi Kastamonu’ya gönderildi. (DHA)

asker doktor Haber izmir Kalp krizi Kastamonu Sağlık
Son güncelleme: 12:38 07.11.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more