Yolda yürürken kalp krizi geçiren askerden acı haber

İzmir’in Menemen ilçesinde, Foça Deniz Üs Komutanlığı’nda görev yapan uzman çavuş Uğur Gücükbergen, alışveriş yaptıktan sonra evine doğru yürümeye başladı. Gücükbergen, oturduğu apartmana yaklaştığı sırada fenalaşarak yere yığıldı.

OTOPSİDE ORTAYA ÇIKTI

Doktor komşusunun ilk müdahaleyi yaptığı asker, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan uzman çavuşun cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan otopside kalp krizi geçirdiği için hayatını kaybettiği belirlenen askerin cenazesi memleketi Kastamonu’ya gönderildi. (DHA)