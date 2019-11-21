Yolda yürüyen kadın öğretmene tokat atan ressamdan ilginç ifade

Beşiktaş, Sinanpaşa Mahallesi, İhlamurdere Caddesi üzerinde 12 Kasım'da yaşanan olayda, Ressam Berrak K., yolda yürüyen öğretmen Şuheda Nur Eriş'e tokat atmış ardında da kendisine tepki gösteren bir kişiye saldırmıştı. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayın ardından polisler, kamera kayıtlarından tespit edilen Berrak K.'yı Büyükçekmece'de gözaltına almıştı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Mala zarar vermek ve uyuşturucu kullanmaktan kaydı olan Ressam Berrak K.'nın avukatı eşliğinde alınan ifadesinde, “Olay günü saat 18.00 sıralarında Nişantaşı’nda bir galeri açılışına gittim. Çıkışta yaya olarak Beşiktaş’a indim.

Keyifli şekilde yolda yürüyordum. Sergi açılışında ikram edilen bir kaç küçük bardak alkol almıştım. Ancak kendimdeydim. Sarhoşluğum yoktu. Yolda bir kaç defa araçların sıkıştırması ve korna çalmalarından rahatsız oldum.

Cadde üzerinde yürüdüğüm esnada ismini olay akabinde öğrendiğim Şuheda Nur Eriş’in bana doğru kulaklığını takmış bir halde yürüdüğünü gördüm. Bu şahıs tiksinmiş bir şekilde bana bakıyordu. Ben de bunun üzerine bu bayana refleksle bir tokat attım.Sonra yürüyerek oradan uzaklaştım.

Bu kişiyi hiç tanımıyorum. İlk defa orada gördüm. Aramızda husumet yoktur. Olaydan sonra da kendisiyle karşılaşmadık. Şimdi görsem de bu şahsı tanımam. Ani bir refleksle olmuş bir harekettir. Başka bir amacım yoktu” dediği öğrenildi.