Yollar da dolu plajlar da

Ramazan Bayramı tatilini geçirmek için Marmaris’e gelenler, soluğu plaj ve otel havuzu başlarında aldı. Hissedilen hava sıcaklığının yer yer 40 dereceye ulaştığı ilçe merkezinde, deniz suyu sıcaklığı ise 18 olarak ölçüldü. Güneşlenenler, denize girip yüzerek eğlenenler tatilin tadını çıkardı. Heyecan arayanlar ise jet ski, muz, döner dolap ve deniz paraşütü gibi su sporları yaptı. ‘Oteller bölgesi’ olarak adlandırılan Siteler Mahallesi Uzunyalı ve Turban mevkisinde restoran ile kafeteryalar tatilcilerle doldu. İlçe Emniyet Müdürlüğü de plaka tespit cihazları kayıtlarına göre yaklaşık 20 bin aracın giriş yaptığını ve 350 bin kişinin bayram tatili için kente geldiğini bildirdi.

TATİLCİLERİN KEYFİ YERİNDE

Eşi ve bebeğiyle Tekirdağ´dan tatile gelen Kaan Dolkan, “Deniz, kum ve güneş üçlüsünde eğleniyoruz. Marmaris çok güzel herkese tavsiye ederim” dedi. Bayram tatili için ilk defa Marmaris’e geldiğini belirten tatilcilerden Orkun Alkan ise “Cennet gibi bir yer, insanın ayrılası gelmiyor. Beş gün boyunca sürekli denize gireceğim. Akşam ise eğlence mekânlarını gezerek tatilimi dolu dolu çıkartacağım” dedi. İsveç’ten bayram tatiline gelen gurbetçi Mehmet Barışkaner ise, “Her yıl bayram tatillerinde geliyorum. Marmaris bana huzur ve mutluluk veriyor. Herkese tavsiye ediyorum” dedi.

‘DOLULUK ORANI YÜZDE 90´A ULAŞTI’

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Marmaris Yürütme Kurulu Başkanı Suat Esin, “Tatilcilerimiz nitelikli tesis olarak adlandırdığımız 3 yıldız ve üzeri yıldız sahibi, her şey dahil sistemiyle çalışan konaklama tesislerimizi doldurdu. Yüzde 90’lara ulaşan doluluk mevcut. Bayram sonuna kadar bu doluluk devam edecektir. Önümüzde İstanbul seçimi var. Seçim döneminde bir düşüş olur ve tekrar tatilcilerimiz ilçemize akın eder. Bayramda yüzlerimiz gülüyor” dedi.

YOLLARDA YOĞUNLUK

Cuma günü mesaisi biten, arife günü de izinli olan vatandaşlar, Ramazan Bayramı tatilini geçirmek için Türkiye’nin çeşitli illerinden Ege’deki turistik kentlere doğru yola çıktı. Bu nedenle Aydın- Muğla karayolunda yoğunluk oluştu. 3 kilometreyi bulan araç kuyrukları göze çarptı. Sürücüler 10 kilometrelik Muğla- Marmaris karayolundaki Sakar Geçidi’ni, 40 dakikada geçebildi. Zaman zaman yolda ulaşım durdu. Yoğun ilgi nedeniyle bayram süresince birçok otelde boş oda kalmadığı öğrenildi.

İl Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Muğla- Aydın karayolu üzerinde denetim yaptı. Kontrol edilen sürücülere, trafik kurallarına uygun araç kullanmaları konusunda uyarılarda bulunuldu. Araçlardaki çocuklara ‘Sürücü Seyahat Karnesi’ veren polis ekipleri, onlardan anne babalarının yaptıkları kural ihlallerini karneye işaretlemelerini istedi. Çocukların doldurdukları karneleri 20 Haziran’a kadar, Twitter’dan ‘@TrafikEgm’ hesabı ile ‘#trafikkarnem’ etiketini kullanarak, EGM Trafik Hizmetleri Başkanlığı’na iletebilecekleri belirtildi. Karneler arasından en çok beğeni alan ilk 100 paylaşım sahibine bisiklet ödülü verileceği açıklandı. Muğla’da bayram süresince 561’i polis ve 480’i jandarma olmak üzere 1041 personelin görev yapacağı öğrenildi.

(DHA)