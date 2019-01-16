Yollar kapandı, vatandaşlar mahsur kaldı! İstanbul’a gelecek mi? | Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarıları

İstanbul'da kısa süreli etkili olan kar Anadolu'da beyaz esarete dönüştü. Ankara'ya bağlanan yollar kapanırken birçok sürücü zor anlar yaşadı. Meteoroloji yaptığı son dakika uyarılarıyla bazı noktaları yeniden uyardı. Peki kar yağışı ne zaman bitecek? İşte son tahminler...

Kar yağışı okulları tatil etti, yolları kapadı. Birçok şehirler arası yol kapanırken, kar yağışı sabah saatlerine kadar etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Bursa, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Çankırı ve Isparta çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BUGÜN KAR VE YAĞMURA DİKKAT!

Genellikle karla karışık yağmur ve kar, Orta ve Doğu Karadeniz’in kıyı kesimleri, Güneydoğu Anadolu’nun güneyi, Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenen yağışların; İç Anadolu’nun doğusu, Tokat, Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli, Erzincan ve Gümüşhane çevrelerinde yoğun karla karışık yağmur ve kar, Doğu Akdeniz kıyıları, Ordu, Giresun, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR…

Hava sıcaklıklarının İç ve batı kesimlerde 4 ila 10 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da güney yönlerden kuvvetli fırtına (70-90 km/saat); Güney Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz’in kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

İSTANBUL-ANKARA YOLUNDA KAR VE TİPİ ENGELİ

Ankara’yı Bolu ve İstanbul’a bağlayan Anadolu Otoyolu’nun Çamlıdere ve Kızılcahamam mevkisi yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 3 saat süreyle ulaşıma kapandı. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, akşam saatlerinden itibaren Anadolu Otoyolu’nun Ankara-Bolu güzergahında etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı. Gece yarısı etkisini artıran kar yağışı nedeniyle otoyolun Çamlıdere ve Kızılcahamam mevkisinde çok sayıda tır ve otomobilin kayarak yoldan çıkması sonucu ulaşım her iki yönde tamamen durdu. Özellikle Cankurtaran mevkisinde tipi şeklinde devam eden kar yağışı sonrası otoyolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Sürücüler ve yolcular saatlerce araçlarında mahsur kalırken Karayolları ekipleri yolu ulaşıma açmak için yoğun çaba sarf etti. Yaklaşık 3 saat süren çalışmalar sonucu otoyoldaki ulaşım Bolu istikametine tek şeritten Ankara yönüne ise iki şeritten sağlanmaya başlandı. Karayolları 4. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler kayarak yoldan çıkan tır ve araçların kurtarılması için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler ilerleyen saatlerde otoyolun her iki yönünün de tamamen ulaşıma açılacağını belirtti. Bu arada Anadolu Otoyolu’nun Ankara ve Bolu gişelerinde ağır vasıtaların geçişine bir süre izin verilmeyeceği bildirildi.

KASTAMONU-ANKARA YOLU KAPANDI!

Akşam saatlerinde başlayan yağışla kar kalınlığının 15 santimetreye ulaştığı bölgede, tuzlama ve küreme çalışmaları sürdürülüyor. Kar yağışı nedeniyle yolun Kastamonu-Ankara istikameti ulaşıma kapandı. Trafik ekipleri, kontrol noktalarında durdurdukları araçları tekrar Kastamonu’ya yönlendirdi. Yol 2 saat süren tuzlama ve küreme çalışmasının ardından trafiğe açıldı. AFAD, UMKE ve Türk Kızılayı Kastamonu Şubesi ekipleri yolda kalanlara yardım etti. Ekipler, bazı araçları kaldığı yerden iterek hareket ettirirken, bazılarını da kendi araçları ile çekerek gidecekleri yere ulaştırdı. UMKE ekipleri, araçlarına zincir takamayan vatandaşlara yardımcı oldu.

Kızılay personelince yolda kalanlara sıcak çay, kek ve su ikram edildi. Kastamonu Kızılay Şube Başkanı Muhsin Emeksizoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede yoğun kar yağışı yaşandığını söyledi. AFAD Müdürlüğü koordinesinde çalışmaları yürüttüklerini aktaran Emeksizoğlu, “AFAD koordinesi ile yaptığımız çalışmada kış şartlarında yollarda mahsur kalanların yardımına koşuyoruz. Olası yaralanmalara müdahale için UMKE ekibi, kurtarma için AFAD ekibi ve mahsur kalanların yeme içme ihtiyaçlarını karşılamak içinde Kızılay ekibi olarak insanlarımızın yardımına koşuyoruz.” dedi. Yolda aracı kalan sürücülerden Tuncay Mütevelli, Ilgaz Dağı mevkisinde yoğun kar nedeniyle beklediklerini ifade ederek, “Ankara’dan geliyorduk. Kış lastiği olmasına rağmen aracımız kaldı. Birçok araç burada kaldı.” ifadelerini kullandı.

İZMİR ANKARA YOLU 7 SAAT SONUNDA AÇILDI

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan İzmir-Ankara D300 karayolu ekiplerin 7 saatlik çalışması sonucu kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Manisa'nın Kula ilçesinde öğle saatlerinde aniden başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle, önce Esenyazı, Kovukdere ve Gökçeören mevkilerinde yol kapanmıştı. Kar yağışının daha da yoğunlaşması ve tipi şeklinde yağmasından dolayı Kavacık Rampası'da trafiğe kapanmıştı. Trafiğe kapanan İzmir-Ankara D300 karayolunun her iki istikametinde de küreme ve tuzlama çalışmaları yapan karayolları ekiplerinin 7 saatlik çalışmasının ardından, karayolu kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri ve Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekiplerinin kontrolünde sağlanan karayolundaki trafik akışı, kar lastikli ve zincirli araçlar başta olmak üzere trafiğe açıldı. Alınan bilgilere göre, kontrollü olarak sağlanan trafik, karayolları ekiplerinin küreme ve tuzlama çalışmalarının tamamlanmasının ardından kamyon ve tırlara da açılacağı öğrenildi.

ERZURUM-BİNGÖL YOLUNDA ARAÇLAR MAHSUR KALDI

Erzurum-Bingöl Karayolu kar ve tipi nedeniyle çift yönlü olarak ulaşıma kapandı. Yolda mahsur kalan çok sayıda araç sürücüsü kurtarıldı.

Erzurum'da gece saatlerinde etkili olan tipi hayatı felç etti. Kar ve tipi nedeniyle yüksek kesimlerde birçok güzergâh ulaşıma kapandı.

Yoğun yağış ve tipi nedeniyle Erzurum – Bingöl karayolunda çok sayıda zincirleme trafik kazası meydana geldiği, araç sürücülerinin ve vatandaşların mahsur kaldığı ihbarı İl Kriz Merkezine bildirildi. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri ile AKUT çalışanları mahsur kalanlara ulaştı. Aralarında hamile kadınlarında bulunduğu, donma tehlikesi atlatan 30'a yakın vatandaş kurtarılarak Karayolları 12. Bölge Müdürlüğüne ait Çat Bakımevine ulaştırıldı.