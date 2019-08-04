Yollarda bayram öncesi otobüsler alev alev!

Kurban bayramına sayılı günler kala yollardan ilk felaket haberi Balıkesir’den geldi. Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsü Balıkesir’e 30 kilometre mesafede Gökçeyazı Mahallesi yakınlarında birden alev aldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 5 kişinin hayatını kaybettiği otobüs yangını faciasında ilk dumanların araçtaki kahve makinesinden çıkmaya başladığını ifade etti.

Yücel Yılmaz, Büyükşehir Belediye İtfaiye ekiplerinin yangına çok kısa sürede müdahale ettiğini “Araçta 34 yolcu ve biri şoför 3 mürettabat bulunuyor. Dumanlar kahve makinesinden gelmeye başlamış. Aldığımız bilgiler o yönde. Aracın orta kısmından dumanlar çıkmış. Muavin fark edince kaptanı uyarmış, sağa çekmişler. Ancak kapılar açıldıktan sonra oksijen hızla içeri girince duman ve alev hızlanmış. Yangın büyüyünce araç içinde panik ve izdiham yaşanmış.” dedi. Alev topuna dönen araçtan çıkmayı başaramayan 5 kişi feci şekilde hayatını kaybetti. Ölenlerin 2’si çocuktu.

SADECE 1 GÜN SONRA 2 YANGIN DAHA

Felaketten 24 saat geçtikten sonra Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde bir yolcu otobüsü daha yandı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonrası yangın söndürülürken, 9 yolcusu bulunan otobüste şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Dün saat 19.30 sıralarında İzmir istikametinden İstanbul yönüne doğru giden 34 FS 4802 plakalı yolcu otobüsünde, Manisa Kırkağaç ilçesi D-565 karayolu Firdanlar mevkiinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Motor bölümünde başlayan yangın bir anda tüm otobüsü sardı. Yangını önceden fark eden şoför ve muavinler yolcuların tahliye işlemini gerçekleştirirken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına hemen müdahalede bulundu. Söndürme işlemleri sırasında yol trafiğe kapatılırken, itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonrası yangın söndürüldü. Söndürme çalışmalarının ardından yol tekrar trafiğe açılırken, otobüs küle döndü. 9 yolcusu bulunan otobüste şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Dün gece de İzmir’in Çeşme ilçesinde, bir tur otobüsü seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle yandı. İzmir – Çeşme Otoyolu üzerinde meydana gelen olayda iddiaya göre, Kemal Çetin (28) yönetimindeki 35 AFT 980 plakalı tur otobüsü seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle, otobüsün arka kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Bunun üzerine, otobüs şoförü Kemal Çetin, aracını emniyet şeridine çekerek yangın tüpü ile müdahale etmeye çalıştı. Kısa sürede büyüyen yangın, otobüsün büyük bir bölümünü sardı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Yapılan çalışmalar sonucunda, otobüsteki yangın tamamen söndürüldü.