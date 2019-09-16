Yolunu şaşıran flamingo göle bırakıldı

Sevgi Plajı’nın yanındaki kanalda gezinen bir vatandaş, flamingoyu fark etti ve Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) görevlilerine bildirdi. Olay yerine gelen görevliler, uzun uğraştan sonra flamingoyu yakaladı. Bir gün kontrol altında tutulan, sağlıklı olduğu görülen ve karidesle beslenen flamingo, daha sonra Söke ilçesine kıyısı olan Bafa Gölü’ne, diğer flamingoların olduğu bölgeye bırakıldı. Kadıkalesi Plajı’nda bir süre önce de yine yolunu şaşırmış Phoenicopterus roseus türü flamingo bulunmuş, Bafa Gölü kıyısına götürülüp doğaya salınmıştı. Flamingonun, hemen beslenmeye başladığı görüldü. EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, “Flamingolar besini olan Artemiaları çoğaltarak ve üreterek, denizlerimiz ve göllerimizdeki sayısız balık ve omurgasız canlı türünün besinini oluşturup, kütlesel etki yapan önemli bir kuş türü. Flamingoların bölgemizdeki yaşam alanları olan Büyük Menderes Deltası ve Bafa Gölü mutlaka korunmalı ve kirliliğe karşı gerekli tedbirler alınmalı” diye konuştu.

Kadir ÖZEN/KUŞADASI (Aydın), (DHA)