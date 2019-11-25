Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Yön levhasına ok gibi saplandı

Karaman'da yön levhasına ok gibi saplanan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. Sürücü Hasan Binici, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Binici, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

08:54 -
Haberler Gündem
Yön levhasına ok gibi saplandı

Kaza, saat 23.50 sıralarında Karaman-Konya karayolu üzerinde bulunan Otogar Köprülü kavşağının alt geçit girişinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Hasan Binici. (30), yönetimindeki 70 AB 070 plakalı otomobil, köprülü kavşağa geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki demir yön levhasına çarptı.

Yön levhasına ok gibi saplanan otomobil hurdaya döndü. Foto: İHA

Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan güçlükle çıkarılan sürücü, daha sonra ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.  Binici, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Araçtan yaralı olarak çıkarılan Hasan Binici kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Foto: İHA

Bir süre trafiğe kapanan alt geçit otomobilin kaza yerinden kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. (İHA)

Karaman kaza Konya otomobil
Son güncelleme: 10:28 25.11.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more