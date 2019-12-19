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Youtube çöktü mü? Youtube.com’a neden giriş yapılamıyor?

Sosyal medyanın en çok tercih edilen sitelerinden biri olan Youtube çöktü. Kullanıcılar Youtube'ye erişim sağlayamadı. Google hizmetlerine erişim ilerleyen dakikalarda yavaş yavaş gelmeye başladı. İşte detaylar...

11:20 -
Haberler Gündem
Youtube çöktü mü? Youtube.com’a neden giriş yapılamıyor?

En çok video paylaşım sitelerinin başında gelen Youtube’ye giriş yapmak isteyen vatandaşlar geçici hata uyarısıyla karşılaştı. Henüz resmi bir açıklamanın yapılmadığı sorunun Doğu Avrupa’yı kapsadığı düşünülüyor. İşte detaylar…

YOUTUBE.COM ÇÖKTÜ MÜ?

Google ve internet servisleri üzerinde sıkıntılar yaşanıyor. Sorun Youtube’nin yanı sıra Google’ın diğer uygulamalarında da yaşanıyor. Google, Youtube ve Google uygulamalarını kapsayan sorunun Doğu Avrupa özelinde olduğu düşünülüyor. İlerleyen dakikalarda Google hizmetlerine erişim yavaş yavaş sağlanmaya başlandı.

Avrupa Google internet YouTube
Son güncelleme: 11:40 19.12.2019
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