YouTuber Meryem Can Kim Milyoner Olmak İster’de elendi ortalık yıkıldı

ATV'de yayınlanana Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında ilginç anlar yaşandı. Kim Milyoner Olmak İster'e katılan YouTuber Meryem Can, 2. soruda elenince ortalık yıkıldı. Can’ın yarışmada kendisine destek için gelen arkadaşı ise o anlarda gülme krizine girdi. Can ise yarışma sonrası çektiği videoda yarışmaya katılıp rezil oldum dedi.

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının 810. bölümünde geceye Youtuber Meryem Can damga vurdu. Yarışmanın henüz 2.sorusu olan “Köpeğin kesik kesik havlaması hangi sözle ifade edilir?” sorusuna yanlış yanıt veren Can 2. soruda elenmiş oldu. Soruya yanlış cevap vererek elenen ünlü YouTuber, verdiği cevapla arkadaşlarını gülme krizine soktu. Can Murat Yıldırım’a “hiç mi para kazanamadım şimdi” diyerek herkesi güldürdü.

Meryem Can kanalından yaptığı açıklamada da kendisiyle dalga geçti. “1 TL alsam okey ama dalga geçecekler” diyen Can yine de yarışmada çok eğlendiğini söyledi. Meryem Can “en azından kendimle dalga geçebilmişim. Herkes gülmekte haklı” dedi.

Can program sonrası Youtube'da şu açıklamayı yaptı: Kim Milyoner Olmak İster Programına katıldım. Benim açımdan kim rezil olmak ister mi demeliyim. Birazcık öyle oldu çünkü.

Yarışmaya katılma fikri nereden çıktı derseniz. Biliyorsunuz Murat katılmıştı ve orada yarışmacı yakını olarak bulundum. Orada gaza geldim. Dedim ki Murat bile 500 lirayı aldıysa ben de alırım. Çünkü evde yarışmayı birlikte izliyorduk ben daha fazla soru biliyordum''

Meryem Can'ın bu açıklamaları kısa sürede Youtube'da trendler listesine girince yorum yağmuruna tutuldu.