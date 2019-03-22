Yozgat’ta dil tartışması

AKP İl Başkanı Çelebi Dursun'un sözlerinin, Yozgat'a bir faydası olmayacağını belirten CHP Milletvekili Keven şunları söyledi:

PASLI DİL

“Seçime değil, sanki savaşa gidiyormuşuz gibi sözler kullanılıyor. Bu dil, bu siyaset Yozgat'ı geriye götürür, daha çok göç veririz. Siyasette ki bu kirli ve paslı dilin Yozgat'a bir faydası olmaz. Eski ortakları FETÖ yöneticileri ile ve Habur'da Oslo'da Diyarbakır'da Terör Örgütü PKK ile açılım fotoğrafları olan bu siyasi anlayış bu seçimde hak ettiği dersi alacağı için anketlerin telaşı içinde devamlı şiddet ve ayrıştırma dilini kullanıyor.” Keven, ülkede yaşanan ekonomik krizin, işsizliğin, pahalılığın ve tarımın geldiği noktayı gizlemek için siyasi şiddet dilinin kullanıldığını öne sürdü, “Biz Millet İttifakı olarak bu sözleri ve paslı siyaset dilini Yüce Türk Milleti'nin vicdanına bırakıyoruz” dedi.