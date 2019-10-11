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YPG/PKK’lıların sivillere ait parktan yaptığı saldırı kamerada

Barış Pınarı Harekâtı'nın başlamasıyla Türkiye topraklarında sivilleri hedef alan YPG/PKK'lı teröristlerin, bir park içinden havan topu saldırısı yaptığı görüntüler ortaya çıktı. Bu görüntüler teröristlerin kirli yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.

20:19 -
Haberler Gündem

Barış Pınarı Harekâtı tüm hızıyla devam ederken, gelen yeni görüntüler teröristlerin gerçek yüzünü ortaya çıkarıyor. YPG/PKK’lı teröristlerin, Mardin’in Nusaybin ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Kamışlı ilçesindeki “Büyük Park” isimli yeşil alandan Türkiye'ye havan saldırıları düzenlerken çektikleri görüntüler sosyal medyaya yansıdı.

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Videoda, aralarında sivil kıyafetli teröristlerin de olduğu grup Kürtçenin Kamışlı şivesini konuşurken, parktan Türkiye'ye havan topu atışı yaptığı görülüyor. Teröristlerin söz konusu saldırısında Mardin’in Nusaybin ilçesinin hedef alındığı öğrenildi.

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SİVİLLERE AİT EVLERİ KULLANIYORLAR

Teröristler, bulundukları askeri noktalardan çıkarak sivillerin evlerine gizlenip sivil gibi giyinmeye başlamıştı. Ayrıca, teröristlerin Türkiye’ye saldırırken sivillere ait evleri kullandığı görüntüleri de yayınlanmıştı. YPG/PKK’nın harekatın başından bu yana Türkiye topraklarına düzenlediği saldırılarda toplam 8 sivil hayatını kaybetti, 71 sivil yaralandı. AA

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Son güncelleme: 20:49 11.10.2019
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