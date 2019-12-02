YPG/PKK’ya ağır darbe… Bir ayda 86 terörist etkisiz hale getirildi

Olumsuz hava koşulları ve zorlu arazi şartlarına rağmen operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, terör örgütü YPG/PKK’ya kasımda da ağır darbe vurdu.

1-30 Kasım’da yurt içi ve dışındaki operasyonlarda aralarında örgütün sözde sorumlularının da bulunduğu 86 terörist etkisiz hale getirildi.

Terör örgütü PKK’nın şehir ve gençlik yapılanmasına yönelik birçok ilde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 340 şüpheliden 108’i tutuklandı.

Operasyonlarını aralıksız sürdüren güvenlik güçleri, kasımda terör örgütünün bazı sözde sorumlularını da etkisiz hale getirdi. MİT’in 19 Kasım’da düzenlediği operasyonla, PKK/KCK adına Sincar’da faaliyet yürüten en üst düzey kadın örgüt mensubu Medya Agit kod adlı Beraat Afşin etkisiz hale getirildi.

Terörden Arananlar Listesi’nde kırmızı kategoride yer alan ve örgüte 1997 yılında katılan ve 2000’li yıllarda Türkiye’de silahlı faaliyetler yürütüp birçok çatışmaya giren Afşin, terör örgütü PKK/KCK’nın sözde silahlı kadın yapılanması YJA-Star ve Sincar silahlı kadın yapılanması YJŞ’de askeri kanat

sorumlusu olarak faaliyet yürütüyordu.

Van kırsalında 2 Kasım’da gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen iki teröristten birinin, Terörden Arananlar Listesi’nde gri kategoride yer alan Karker kod adlı Muhacir Duman olduğu tespit edildi.

Kıran-4 operasyonu kapsamında 7 Kasım’da Ağrı Dağı’nın Hallaç ve Belezer olarak adlandırılan bölgesinde yapılan hava destekli çalışmada etkisiz hale getirilen sekiz teröristin, bir asker ve bir sivilin şehit edilmesi, sekizi sivil 15 kişinin yaralanması olaylarının da aralarında bulunduğu çok sayıda terör eyleminin faili olduğu belirlendi.

Gri kategoride 300 bin lira ödülle aranan ve örgütün sözde Amed eyaletinden sorumlu Nirvana kod adlı Semra Tuncer, 19 Kasım’da Diyarbakır’ın Lice ilçesindeki operasyonla yakalandı. (AA)