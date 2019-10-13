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YPG/PYD üyesi 24 terörist teslim oldu

Fırat'ın doğusuna yönelik Barış Pınarı Harekatı başarıyla devam ederken, çaresiz kalan teröristler silahlarını bırakıp, kaçmaya başladı. Terör örgütü YPG/PYD üyesi 24 terörist ise güvenlik güçlerine teslim oldu.

15:46 -
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YPG/PYD üyesi 24 terörist teslim oldu

Fırat’ın doğusunun teröristlerden arındırılmasına yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı 5´inci gününe girdi. TSK ve Suriye Milli Ordusu askerleri karadan ilerlediği harekatta, obüsler ise terör hedeflerini ateş altına almayı sürdürüyor.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, TSK birliklerinin bölgedeki ilerlemesi sürerken, köşeye sıkışan teröristler de kaçmaya başladı. Terör örgütü YPG/PYD üyesi 24 terörist ise güvenlik güçlerine teslim oldu. Türk askeri, teslim olan terör örgütü üyelerine kumanyalarından verdi. Terör örgütü üyeleri, ardından ifadeleri alınmak üzere birliklere götürüldü.

Teslim olan teröristlerle birlikte ABD yapımı M-16 otomatik piyade tüfeği, Kalaşnikoflar ve Doçka ağır makinalı tüfeği de ele geçirildi.

Terör örgütünden kopmaların artması üzerine, örgüt liderlerinin ‘infaz’ dahil çeşitli yöntemlere başvurdukları da belirtildi.

Hilal ÖZTÜRK/İSTANBUL, (DHA)

ABD infaz istanbul PYD Suriye Terör terör örgütü terörist TSK
Son güncelleme: 15:50 13.10.2019
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