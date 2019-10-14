YPG’lilerin boşalttığı IŞİD hapishanesi görüntülendi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye Milli Ordusu (SMO) ile birlikte Suriye'nin kuzeyine yönelik düzenlediği Barış Pınarı Harekâtı ile bilgi verdi.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Akar, “DEAŞ konusunda bir hapishane meselesi var. Bölgemizde tek DEAŞ hapishanesi var. Gittiğimizde YPG'liler tarafından boşaltıldığını gördük.” dedi.

Mehmetçik, YPG'liler tarafından boşaltılan Tel Abyad’daki IŞİD hapishane girerek görüntüleri paylaştı.

SÖZCÜ YAZARI SAYGI ÖZTÜRK GÜNLER ÖNCE DUYURMUŞTU

Sözcü yazarı Saygı Öztürk 8 Ekim’de yayınlanan ‘Asker B planına geçti’ başlıklı yazsında bölgedeki IŞİD kampları ve hapishaneleri hakkında bilgi vermiş ve bunların boşaltılarak Türkiye'ye karşı kullanılacağı uyarısında bulunmuştu.

70 BİN SİLAHLI TERÖRİST

Öztürk’ün yazısının o bölümünde şu ifadelere yer vermişti; “…YPG/ PKK ve bunlara destek olan diğer silahlı grupların sayısı 70 bin civarında. Bunun 14 bini güvenli bölgede kemikleşmiş durumda. 15 bin civarında sınır grubu bulunuyor. 25 bin civarında da “milis” olarak nitelendirilen, gerektiği zaman teröristlerle birlikte olacak eğitimli ve silahlı grubu var.

Türkiye, harekat planları hazırlarken, teröristlere destek veren ABD de boş durmuyor. Suriye'nin El Hol kampında, IŞİD militanları bulunuyor. IŞİD'lileri ve benzer durumdaki örgütleri barındırdıkları yerden sahaya sürüp, Türk askerinin karşısına çıkarmayı da planladılar. Böylece yaklaşık 70 bin kişi Türkiye'ye karşı kullanılacak. Beyaz Saray'ın dolaylı yoldan açıklaması da bu yönde. Fütursuzca ve hiç saklamadan- gizlemeden rahatlıkla yüzümüze karşı söylemiş olmaları da niyet ve amaçlarını ortaya koyuyor, tehdidin boyutu daha iyi anlaşılıyor. IŞİD'i yaratan ve kontrol edenlerin de kendilerinin olduklarını açıkça tescillemiş oluyorlar…”

İşte Saygı Öztürk’ün yazısının tamamı