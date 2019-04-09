YSK, 22 Ocakta ‘Hayali seçmen yok’ demişti

İstanbul’da Büyükçekmece’de yerel seçim öncesi 11 bin 186 kişinin ikamet kaydının taşındığı iddiaları üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla ilçede adres kontrolüne başlamıştı. Oysa YSK Başkanı Sadi Güven 22 Ocak'ta, Anadolu Ajansı'nın servis ettiği haberde “Mükerrer seçmen de sahte seçmen de hayali seçmen de yok” açıklamasında bulunmuştu. İktidar yanlısı gazeteler Güven'in açıklamalarına geniş yer vermişti.

“MÜKERRER SEÇMEN OLMADIĞI GİBİ…”

YSK Başkanı Güven, “Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının, sisteme iki kere kayıt olması söz konusu değil. Mükerrer seçmen olmadığı gibi sahte seçmen de yok. Hayali seçmen de yok” diyerek şu açıklamasında bulunmuştu.

Güven, seçmen kütüklerinde “hayali seçmen”, “ölü seçmen” bulunduğu, “Suriyelilere oy kullandırılacağı” iddiaları ve beyan edilen yerleşim yerinde oturmadığı belirlenen seçmenlerin durumuyla ilgili sorularını yanıtlayarak, şöyle konuşmuştu: “Birtakım değişiklikler yapılması, yanlışlıkların olması çok doğal. Yasa koyucu zaten bu nedenle muhtarlık bölgesi askı listelerinin asılmasını öngörüyor. İki seçim dönemi arasında bu tür yanlışlıklara itiraz etsinler diye seçime katılma hakkında sahip siyasi partilerle de paylaşıyoruz. Sadece bununla da yetinmiyoruz, seçim sürecindeki itirazlar üzerine yapılacak değişiklikleri de yine siyasi partilerle paylaşıyoruz.”

“SİYASİ PARTİLERE LİSTELERİ BUNUN İÇİN VERİYORUZ”

“Yaşamadıkları yer dışındaki muhtarlıklara seçmen nakli yapılması” konusuna da değinen Sadi Güven, konuşmasını şöyle sürdürmüştü: “Özellikle muhtarlıklarla ilgili seçimlerde muhtar adaylarımız veya muhtarın akrabaları büyük şehirlerden köylere gidiyorlar. Bunların bir kısmı, mevzuata uygun nakiller. İnsanların birinci, esas oturdukları adresleri olduğu gibi diğer adresleri de olabiliyor. Diğer adreslerinde de telefon, elektrik, su kayıtları gibi belgeleri bulunabiliyor. Bu vatandaşlar isterse diğer adresi de esas adres olarak tescil ettirebiliyor. Bunun dışında bir de gerçekten orada oturmayan, yığma tabir ettiğimiz seçmenlerin gidişi söz konusu olabiliyor. Siyasi partilere listeleri tam da bunun için veriyoruz. Muhtarlıklarda seçmen listelerini askıya bunun için çıkarıyoruz. Vatandaşların kendi apartmanındaki dairede kimlerin oturduğunu sistem üzerinden sorgulamalarına bu yanlışlar düzelsin diye izin veriyoruz.”