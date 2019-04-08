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YSK Başkanı’ndan açıklama

YSK Başkanı Sadi Güven, "Yargı süreci devam ettiği için herhangi bir değerlendirme yapmam uygun değil." dedi.

10:32 -
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YSK önünde bekleyen basın mensupları, sabah saatlerinde binaya girişinde, Başkan Sadi Güven’den özellikle İstanbul’da seçimin ardından yapılan itirazlarla ilgili değerlendirme almak istedi. Gazetecilerden soru almayan YSK Başkanı Güven, “Yargı süreci devam ettiği için herhangi bir değerlendirme yapmam uygun değil” diyerek, binaya girdi.

Öte yandan AKP İstanbul İl Başkanlığı’nın İstanbul’daki 38 ilçede oyların yeniden sayılması talebine ilişkin dilekçesinin YSK’ya ulaştığı ve gün içinde değerlendirileceği öğrenildi.

DHA

Son güncelleme: android-time 10:52 08.04.2019
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