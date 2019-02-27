SON DAKİKA: YSK, CHP’nin Bodrum adayı Mustafa Saruhan için kararını verdi!

CHP’nin Bodrum Belediye Başkan adayı Mustafa Saruhan adaylığının Muğla İl Seçim Kurulu tarafından düşürüldü. Bu kararın ardından YSK’ya itirazda bulunuldu ancak YSK’dan da CHP’ye kötü haber geldi. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Muğla İl Seçim Kurulu tarafından adaylığı düşürülen CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Mustafa Saruhan için yapılan itirazı reddetti. Böylelikle Saruhan’ın adaylığının düşmesi kesinleşti.

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CHP’nin, 2 Mart Cumartesi gününe kadar Bodrum Belediye Başkan adaylığı için yeni bir ismi İlçe Seçim Kurulu’na bildirmesi gerektiği bildirildi. DHA