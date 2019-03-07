YSK seçim görevlisi sorgulama: Seçim görevlisi ücretleri belli oldu!

YSK sandık görevlisi sorgulama ekranı ile hangi sandıkta görevli olduğunuzu öğrenebilirsiniz. Ayrıca E-Devlet üzerinden seçmen sorgulama ekranını kullanarak nerede görevli olacağı okulu ve sandığı görebilirsiniz.

YSK SEÇİM GÖREVLİSİ SORGULAMA

SANDIK GÖREVLİSİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Sandık görevlileri, seçime görevli oldukları okullarda katılacağı için, E-Devlet üzerinden seçmen sorgulama ekranını kullanarak nerede görevli olacağı okulu ve sandığı görebilecek.

Eğer E-Devlet şifreniz yoksa aşağıdaki linke tıkladıktan sonra nüfusa kayıtlı olduğu il, sıra no ve TC kimlik numarası girildikten sonra oy kullanılabilecek okul öğrenilebilecek.

OY KULLANIRKEN GEREKEN BELGELER NELER?

Sandık başına gelen seçmen; Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan; Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, Geçici Kimlik Belgesi, nüfus cüzdanı, resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hâkim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askerî kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmî nitelikteki belgelerden birini başkana verir ve seçmen sıra numarasını söyler. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamaz. (298/87, 91).

Belediyeler ile köy veya mahalle muhtarlarınca düzenlenip onaylanan kimlik belgeleri seçmenin kimliğinin tespitinde geçerli değildir (298/87).

Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası olmayan resimli ve resmî bir kimlik belgesi ibraz eden seçmenin oy kullanabilmesi için, bu belgelerin yanında ayrıca seçmen bilgi kâğıdını veya nüfus müdürlüklerince verilmiş nüfus kayıt örneğini ibraz etmesi şarttır.

Ceza infaz kurumlarında tutuklu ya da taksirli suçlardan hükümlü bulunan seçmenlerden yukarıda sayılan kimlik belgeleri bulunmayanlar için, cezaevi idaresince verilmiş belge, kimlik belgesi yerine geçer (298/87).