YSK seçmen sorgulama ekranı | Hangi sandıkta oy kullanacağını tıkla öğren!

Tekrar edilecek İstanbul seçimleri için hangi sandıkta oy kullanacağım?' sorusu, seçim tarihinin belli olmasının ardından vatandaşların araştırdığı konular arasında yer alıyor. Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) internet sitesine giren vatandaşlar, kimlik numaralarıyla sorgulama yapabilecek, hangi okul ve sandıkta oy kullanacağını görebilecek. Ayrıca, bu bilgilere “e-Devlet” ile YSK'nin “Seçmen Sorgulama Mobil Uygulaması”ndan da ulaşılabiliyor.

YSK SANDIK SORGULAMA EKRANI

OY KULLANIRKEN GEREKE BELGELER NELER?

Sandık başına gelen seçmen; Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan; Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, Geçici Kimlik Belgesi, nüfus cüzdanı, resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hâkim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askerî kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmî nitelikteki belgelerden birini başkana verir ve seçmen sıra numarasını söyler. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamaz. (298/87, 91).

Belediyeler ile köy veya mahalle muhtarlarınca düzenlenip onaylanan kimlik belgeleri seçmenin kimliğinin tespitinde geçerli değildir (298/87).

Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası olmayan resimli ve resmî bir kimlik belgesi ibraz eden seçmenin oy kullanabilmesi için, bu belgelerin yanında ayrıca seçmen bilgi kâğıdını veya nüfus müdürlüklerince verilmiş nüfus kayıt örneğini ibraz etmesi şarttır.