YSK seçmen sorgulama: Nerede oy kullanacağım? Oy kullanma yerleri belli oldu mu?

YSK tarafından oluşturulan sistemle seçmen kayıtları kontrol edilebiliyor. YKS seçmen sorgulama sistemi birçok kişi tarafından kontrol ediliyor. YSK seçmen sorgulama sisteminde henüz nerede oy kullanılacağı belli olmadı ancak haneki diğer seçmenler kontrol edilerek seçmen sayısı teyit edilebiliyor...

YSK seçmen sorgulama işlemi başladı ve devam ediyor. Mart 2019 yerel seçimlerinde nerede oy kullanacağını merak edenler YSK seçmen kaydı sorgulama nasıl yapılır araştırıyor. YSK’nın internet sitesinde henüz nerede oy kullanılacağı konusu netlik kazanmadı. Aşağıdaki linkten YSK seçmen sistemine girerek seçmenlik bilginizi sorgulayabilirsiniz.

YSK SEÇMEN SORGULAMA

SEÇMEN LİSTELERİ İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİK NASIL YAPILIR?

Bizzat veya 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 50. maddesinde sayılanlar, ilgili nüfus müdürlüğüne adres beyan formu ile birlikte elektrik, su, telefon, doğalgaz abonelik sözleşmesi veya faturası, noter tasdikli kira sözleşmesi gibi belgelerden birisi ile başvururlar ve nüfus müdürlüğünce tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunun bir örneği ve eklerini ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim ederler.

YSK'DAN FLAŞ ADRES UYARISI GELDİ!

Kurulun internet sitesinden yapılan açıklamada, 31 Mart 2019'daki Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin bazı bölgelerde seçmen hareketinin olduğu ve bu hareketin muhtarlık seçimlerini etkilemeye yönelik yapıldığına ilişkin basında haberler yer aldığı belirtildi.

Bazı ilçe seçim kurulu başkanlıklarıyla siyasi partilerden de bilgiler ulaştığının aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

“4-17 Ocak 2019 tarihleri arasında muhtarlık bölgesi askı listeleri güncelleştirilmek üzere askıya çıkarılmıştır. Yapılan tahkikat sonucunda beyan edilen yerleşim yerinde oturmadığı belirlenen seçmenlerin kayıtları dondurulacak olup, bu durumda olan seçmenler askı süresi içinde gerçek yerleşim yerlerine kayıtlarını aldırmadıkları takdirde önceki yerleşim yerinde de oy kullanamayacaklardır. Bu nedenle seçmenlerimizin gerçek yerleşim yerlerinde kayıtlı olmaları, oy kullanma yetkileri bakımından yasal zorunluluktur.”