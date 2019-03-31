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YSK ve AA veri girmeyi durdurdu | Son dakika

Sandıklar açıldığından bu yana veri girişini sürdüren YSK ve AA, AKP'nin adayı Binali Yıldırım'ın konuşma yaptığı "23:25"ten beri veri girişini durdurdu.

23:50 -
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YSK ve AA veri girmeyi durdurdu | Son dakika

Türkiye nefesini tuttu, herkesin gözü İstanbul’dan gelecek seçim sonuçlarına çevrildi.

Sandıklar açıldığından saat 23:25’e kadar veri girişine devam YSK ve AA, Binali Yıldırım kameralar karşısına geçince verileri durdurdu. Bu haberin güncellemesi yapıldığı sırada yaklaşık 48 dakikadır İstanbul ve tüm Türkiye’de veri girişi durdurulmuş durumda.

Ekrem İmamoğlu tüm YSK personelini hassas davranmaya davet ederken, CHP lideri Kılıçdaroğlu da İmamoğlu’nun İstanbul’da seçimi kazandığını söyledi.

İşte İstanbul’da son durum:

İstanbul İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
ADAYPARTİALDIĞI TOPLAM OYOY ORANI
Binali Yıldırım AK Parti AK Parti 4.111.219 % 48,71
Ekrem İmamoğlu CHP CHP 4.106.776 % 48,65
Necdet Gökçınar Saadet Partisi Saadet Partisi 102.851 % 1,22
Diğer Diğer 54.309 % 0,64
DSP DSP 38.098 % 0,45
BTP BTP 7.574 % 0,09
Vatan Partisi Vatan Partisi 7.146 % 0,08
DP DP 6.592 % 0,08
TKP TKP 3.036 % 0,04
ÖZGE AKMAN ÖZGE AKMAN 610 % 0,01
DOĞAN DUMAN DOĞAN DUMAN 533 % 0,01
AYSEL TEKEREK AYSEL TEKEREK 374 % 0,00
LÜTFÜ YILMAZ LÜTFÜ YILMAZ 198 % 0,00
MEHMET YILDIZ MEHMET YILDIZ 159 % 0,00
MUHAMMET ALİ CANCA MUHAMMET ALİ CANCA 131 % 0,00
AHMET ÇÖRDÜK AHMET ÇÖRDÜK 128 % 0,00
VEDAT ÖZTÜRK VEDAT ÖZTÜRK 123 % 0,00
ALİ RIZA KANSIZ ALİ RIZA KANSIZ 111 % 0,00
HÜSEYİN KARABULUT HÜSEYİN KARABULUT 111 % 0,00
FATMA RAGİBE KANIKURU LOĞOĞLU FATMA RAGİBE KANIKURU LOĞOĞLU 106 % 0,00
ÖZKAN MUSTAFA KÜÇÜKKURAL ÖZKAN MUSTAFA KÜÇÜKKURAL 105 % 0,00
GÜLDES ÖNKOYUN GÜLDES ÖNKOYUN 104 % 0,00
DURSUNALİ BACIOĞLU DURSUNALİ BACIOĞLU 78 % 0,00
HASAN ATASOY TORUN HASAN ATASOY TORUN 75 % 0,00
BURHAN EROL BURHAN EROL 65 % 0,00
HAZER ORUÇ KAYA HAZER ORUÇ KAYA 65 % 0,00
HALEF ALP HALEF ALP 60 % 0,00
MEMET ALİ AYDOĞMUŞ MEMET ALİ AYDOĞMUŞ 56 % 0,00
SEÇKİN İLKER SEÇKİN İLKER 44 % 0,00
BURAK KADIOĞLU BURAK KADIOĞLU 31 % 0,00
MEHMET CELAL BAYKARA MEHMET CELAL BAYKARA 30 % 0,00
ABDULCELİL GÜLAP ABDULCELİL GÜLAP 25 % 0,00
ORUÇ KARACIK ORUÇ KARACIK 13 % 0,00

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Son güncelleme: android-time 00:17 01.04.2019
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