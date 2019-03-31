YSK ve AA veri girmeyi durdurdu | Son dakika

Türkiye nefesini tuttu, herkesin gözü İstanbul’dan gelecek seçim sonuçlarına çevrildi.
Sandıklar açıldığından saat 23:25’e kadar veri girişine devam YSK ve AA, Binali Yıldırım kameralar karşısına geçince verileri durdurdu. Bu haberin güncellemesi yapıldığı sırada yaklaşık 48 dakikadır İstanbul ve tüm Türkiye’de veri girişi durdurulmuş durumda.
Ekrem İmamoğlu tüm YSK personelini hassas davranmaya davet ederken, CHP lideri Kılıçdaroğlu da İmamoğlu’nun İstanbul’da seçimi kazandığını söyledi.
İşte İstanbul’da son durum:
|İstanbul İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
|ADAY
|PARTİ
|ALDIĞI TOPLAM OY
|OY ORANI
|Binali Yıldırım
|AK Parti
|4.111.219
|% 48,71
|Ekrem İmamoğlu
|CHP
|4.106.776
|% 48,65
|Necdet Gökçınar
|Saadet Partisi
|102.851
|% 1,22
|Diğer
|54.309
|% 0,64
|DSP
|38.098
|% 0,45
|BTP
|7.574
|% 0,09
|Vatan Partisi
|7.146
|% 0,08
|DP
|6.592
|% 0,08
|TKP
|3.036
|% 0,04
|ÖZGE AKMAN
|610
|% 0,01
|DOĞAN DUMAN
|533
|% 0,01
|AYSEL TEKEREK
|374
|% 0,00
|LÜTFÜ YILMAZ
|198
|% 0,00
|MEHMET YILDIZ
|159
|% 0,00
|MUHAMMET ALİ CANCA
|131
|% 0,00
|AHMET ÇÖRDÜK
|128
|% 0,00
|VEDAT ÖZTÜRK
|123
|% 0,00
|ALİ RIZA KANSIZ
|111
|% 0,00
|HÜSEYİN KARABULUT
|111
|% 0,00
|FATMA RAGİBE KANIKURU LOĞOĞLU
|106
|% 0,00
|ÖZKAN MUSTAFA KÜÇÜKKURAL
|105
|% 0,00
|GÜLDES ÖNKOYUN
|104
|% 0,00
|DURSUNALİ BACIOĞLU
|78
|% 0,00
|HASAN ATASOY TORUN
|75
|% 0,00
|BURHAN EROL
|65
|% 0,00
|HAZER ORUÇ KAYA
|65
|% 0,00
|HALEF ALP
|60
|% 0,00
|MEMET ALİ AYDOĞMUŞ
|56
|% 0,00
|SEÇKİN İLKER
|44
|% 0,00
|BURAK KADIOĞLU
|31
|% 0,00
|MEHMET CELAL BAYKARA
|30
|% 0,00
|ABDULCELİL GÜLAP
|25
|% 0,00
|ORUÇ KARACIK
|13
|% 0,00
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