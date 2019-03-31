YSK ve AA veri girmeyi durdurdu | Son dakika

Türkiye nefesini tuttu, herkesin gözü İstanbul’dan gelecek seçim sonuçlarına çevrildi.

Sandıklar açıldığından saat 23:25’e kadar veri girişine devam YSK ve AA, Binali Yıldırım kameralar karşısına geçince verileri durdurdu. Bu haberin güncellemesi yapıldığı sırada yaklaşık 48 dakikadır İstanbul ve tüm Türkiye’de veri girişi durdurulmuş durumda.

Ekrem İmamoğlu tüm YSK personelini hassas davranmaya davet ederken, CHP lideri Kılıçdaroğlu da İmamoğlu’nun İstanbul’da seçimi kazandığını söyledi.

İşte İstanbul’da son durum: