YSK verilerine göre İstanbul’da son durum

İtirazlar nedeniyle İstanbul’un 39 ilçesindeki 76 ilçe seçim kurulunda çalışmalar sürüyor. Şu ana kadar İstanbul’un 17 ilçesindeki 25 ilçe seçim kurulunda geçersiz oyların sayımı tamamlandı. İtirazlar üzerine yeniden sayılan toplam sandık sayısı, 103 bin 95.

FARK17 BİN 919

YSK’dan alınan verilere göre yüzde 49,4’ü sayılan oyların dağılımına göre Ekrem İmamoğlu 4.171.501, Binali Yıldırım 4.153.582 oy almış görünüyor. Bu sonuçlara göre aradki fark 17 bin 919.

Bir basın açıklamasıyla son bilgileri kamuoyuyla paylaşan CHP Sözcüsü Faik Öztrak şunları söyledi: “Bizim yeniden sayımdan korkumuz yok. İtiraz ettiğimiz hukuksuz yeniden sayımdır, somut delillere dayanmayan sayımdır. Müdehale olmazsa sonucun değişmeyeceğinden eminiz. Yeniden sayım sonuçlarının yarısı tamamlanmış durumdadır. İstanbul’da YSK’nın verilerine göre 12:30 itibariyle 31 bin 186 sandıkktan 15 bin 209’u sayıldı, bitti. Sonuca göre, Ekrem İmamoğlu’nun oyları 4 milyon 171 bin 501, Binali Yıldırım’ın aldığı oy ise 4 milyon 153 bin 582.”

‘YENİDEN SEÇİM’ ŞARKILARI

Faik Öztrak yaptığı açıklamada, yeniden sayım sonucunda İstanbul’da değişiklik olmayacağını ve kazananın yine Ekrem İmamoğlu olacağını belirterek şunları söyledi: “Yeniden sayım sonucundan bir şey çıkmayacağını anmayan AK Partili yöneticiler yeniden seçim demeye başladılar. Bu durum dikkatle izlenmelidir.”