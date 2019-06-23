YSK’dan ışık hızıyla gerekçeli karar

Üstelik 31 Mart'ta günlerce kararını açıklayamayan YSK, bu kez üç sayfalık kararı, bir tane de karşı oy yazısıyla birlikte, daha oy verme işlemi sona ermeden yazıp, kamuoyuna açıkladı.

YSK'nın jet hızıyla verdiği kararda, üzerinde “milletvekili seçimi” mührü olan zarflardan çıkacak oyların geçerli kabul edilmesi yer aldı. Karara sadece YSK üyesi İlhan Hanağası karşı oy yazısı yazdı.

Hanağası'nın karşı oy yazısında da, seçimlerin sadece İstanbul'da yapılıyor olması nedeniyle seçim kanunu gereği ilçe seçim kurulunun kararının geçerli olacağı, “YSK tarafından ayrıca bir karar verilmesinin gerekmediği” gerekçesiyle karara itiraz ettiği yer aldı.

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