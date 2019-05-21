YSK’nın ‘gerekçeli kararı’ bugün açıklanmayacak

YSK’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ilişkin ‘gerekçeli karar’ mesaisi devam ediyor. 6 Mayıs’ta verilen seçimin iptali ve yenilenmesi kararının gerekçesi, henüz yayımlanmadı. YSK’da bugün herhangi bir toplantı gerçekleşmezken, gerekçeli kararın önümüzdeki günlerde yayımlanacağı öğrenildi. YSK’nın İstanbul seçimine ilişkin 6 Mayıs’ta yayımladığı ara kararında, bazı sandık kurullarının kanuna aykırı oluşturulduğu ve bu durumun seçimin sonucuna etki ettiği bildirilmişti.
ANKARA, (DHA)
23 Mayıs Perşembe günü Uğur Dündar ile Halk Arenası'nın ilk konuğu Ekrem İmamoğlu. Bu tarihi program sadece Sözcü TV'de.