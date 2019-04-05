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YSK’nın sitesindeki verilere göre fark: 19 bin 531

CHP eski Milletvekilli Barış Yarkadaş twitter hesabından YSK'nın resmi internet sitesindeki verileri paylaştı. Yarkadaş, "Saat 14.58 itibariyle, CHP ile AKP arasındaki fark, yeniden 19.531'e çıkmıştır. CHP şu an 19.531 oy öndedir; İstanbul'un Başkanı İmamoğlu'dur." dedi

15:15 -
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YSK’nın sitesindeki verilere göre fark: 19 bin 531

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarına ilişkin itirazlar nedeniyle İstanbul'un 39 ilçesindeki 76 ilçe seçim kurulunda çalışmalar sürüyor. Bugüne kadar İstanbul'un 17 ilçesindeki 25 ilçe seçim kurulunda geçersiz oyların sayımı tamamlandı.
CHP eski Milletvekilli Barış Yarkadaş da twitter hesabından YSK’nın resmi internet sitesindeki verileri paylaştı. Yarkadaş, “Saat 14.58 itibariyle, CHP ile AKP arasındaki fark, yeniden 19.531’e çıkmıştır. CHP şu an 19.531 oy öndedir; İstanbul’un Başkanı İmamoğlu’dur.” dedi

Son güncelleme: android-time 15:56 05.04.2019
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