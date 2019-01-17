YSK’ya şikâyetler peş peşe geliyor

YSK'nın, 31 Mart seçimleri için hazırladığı 4 Ocak’ta askıya çıkan seçmen listeleri, hayali seçmen kayıtlarının gölgesinde bugün askıdan iniyor. Son günlerde ortaya çatılan iddiaların adreslerinden biri de Artvin ve Samsun oldu. Artvin'de harabe haldeki boş 6 evde kayıtlı 97 seçmen olduğu iddiasıyla İl Seçim Kurulu'na şikayette bulunulurken, Samsun'da da bazı uzak mahallelerde ahır ve samanlıklara seçmen taşınması yapıldığı iddia edildi.

Artvin’de, 31 Mart yerel seçimleri öncesi seçmen listeleri askıya çıktı. Dere Mahallesi'nde listeleri kontrol eden vatandaşlar, Habazaoğlu Sokak'ta harabeye dönen yıkık dökük haldeki 26/1, 26/2, 26/3, 34/1, 35 ve 16 kapı numaralı yan yana 6 boş evde, 97 seçmenin kayıtlı olduğunu fark etti. Mahalleliler, yıllar önce sahipleri tarafından kaderine terk edilen evlerde kayıtlı kişileri tanımadıklarını belirtti.

Mahallede oturan Anıl Öztürk, seçmen listesini kontrol ederken bitişiğindeki harabe evlerde seçmen olduğunu fark ettiğini belirterek, “Evlerin tamamen harabe olduğu ve kimsenin kalmadığını biliyoruz. Ancak bu bölgede 6 evde seçmenlerin yazılı olduğunu öğrendik. Artvin halkının belediye başkanını Artvin halkı seçecektir. Sahte seçmenlerle, olmayan insanlarla belediye başkanı belirlenmemelidirö dedi. Cemal Çelik ise, “Yıllardır bu mahallede yaşıyoruz. Burada kimsenin kaldığını görmedim. Oy için böyle şeyler yapılmasını doğru bulmuyorumö diye konuştu. Mahalle bakkalı işleten Yalman Ersöz de, “16 yıldır mahallede bakkal işletiyorum. Bu bölgeyi iyi kötü bilirim. Bu evlerde oturan, kalan yok. Bu doğru değil. Boş evlere seçmenleri yazmışlar. Bu adaletsizliktir. Böyle seçime gitmeyi doğru bulmuyoruzö ifadelerini kullandı.

Dere Mahallesi Muhtarı Hasan Kalaycı ise, bu durumun kendisine iletildiğini belirterek, “Seçim Kurulu var, itirazlar oraya yapılır. Yapılan değerlendirme sonrası polis eşliğinde o bölgeye gideriz, ‘seçmen var mı yok mu?' tespit eder gerekli işlemleri başlatırız. Bunun dışında benim yapabileceğim bir şey yok” dedi. Öte yandan CHP Artvin Merkez İlçe Başkanlığı da, mahalledeki hayali seçmen iddiaları ile ilgili İl Seçim Kurulu'na suç duyurusunda bulundu.

Ahıra, samanlığa seçmen kaydı yapmışlar

YSK'nın, 31 Mart seçimleri için hazırladığı 4 Ocak’ta askıya çıkan seçmen listeleri, bugün askıdan iniyor. Ancak tartışmalar bitmedi. Samsun Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Öztürk, bazı uzak mahallelerde ahır ve samanlıklara seçmen taşınması yapıldığını iddia etti.

Samsun Muhtarlar Derneği Başkanı ve Baruthane Mahallesi muhtarı Mustafa Öztürk, kent merkezine uzak olan mahallelerde usulsüz seçmen kaydı oluşturan kişilerin tespit edildiğini belirtti.

Söz konusu adreslerde ikamet etmeyenlerin, seçim için o mahalleye taşındığını ve bazı kişilerin bu yolla seçim kazanmaya çalıştığını kaydeden Öztürk, “Bu kişiler jandarma tarafından tespit edildi ve cezai işlem uygulandı” dedi.

AHIRA, SAMANLIĞA SEÇMENLER TAŞINMIŞ!

Samsun'un geçmişte köy daha sonra mahalle olan bölgelerinde seçmen taşınması sorunu yaşadıklarını belirten Öztürk “Diğer muhtar arkadaşlarımızla da görüştüğümüzde 100 seçmeni olan bir mahallede 70'e yakın seçmenin taşındığını öğrendik. Mahalle muhtarımız feryat ediyor çünkü bu büyük bir haksızlık. Numarası olmayan ahıra, samanlığa seçmenler taşınmış. Normalde nüfus müdürlüğü noter tasdikli kira kontratı istiyor ama ücra mahallelerde bu yapılamıyor. Su, elektrik abonelerinin de bulunması çok zor. Birileri de bundan fırsatçılık yapıyorlar. Örneğin; Ladik'te bir arkadaşımızın mahallesine 25'e yakın seçmenin taşıması yapıldı. Bunlar jandarmayla beraber tespit edilerek hepsine kaymakamlıktan kişi başına bin 80 lira ceza yazıldı. Bu kesinlikle Müslümanlığa ve İslam’a yakışmayan bir davranış. Çünkü tamamen haram. Bırakın oranın kültürünü bilen, muhtarlık yapan, mahallenin her şeyini bilen kişiler muhtarlık yapsın” diye konuştu.

İsmail AKDUMAN / SÖZCÜ