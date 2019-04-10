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Yüksekova’da öğrencilerin yol çilesi

Bazı çocuklar okula gider. Okul, öğretmenler onları hayata hazırlar, yön verir, ufuk açar. Bazı çocuklar okula gider. Okul yolunda hayatı, hayatın kısa bir süre sonra onlara sunacağı koşulları öğrenir. Bu yolda bilenirler, bu yolda öğrenirler çetin koşullarla baş etmeyi. Yani, kimine okul bir yol öğretir; kimine de Yüksekova'daki gibi okul yolu ders olur.

07:34 -
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Yüksekova’da öğrencilerin yol çilesi

Yüksekova´ya yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Onbaşılar köyüne bağlı Ağılcık ve Çobanpınar mezralarına giden yolun yapımı, çetin geçen kış şartları nedeniyle yarım kaldı. Havaların ısınması ve yağmurların etkisiyle, yüksek yerlerdeki karlar eridi, akan sular nedeniyle yol çamur deryasına dönüştü.

Bu iki mezrada taşımalı sistemle Dereiçi mezrasındaki ilk ve ortaokulda okuyan 60 öğrencinin yolculuğu da çileye dönüştü. Yaklaşık 1 kilometrelik yolda, servis araçları, çamura saplanıp, yollarda kalmaya başladı.

Öğrenciler, yer yer dizlerine kadar ulaşan çamurun içerisine girip, servis araçlarını itiyor.

Öğrenciler ve servis sürücüleri, müteahhit firmanın kışın gelmesiyle birlikte yolun yapımını yarım bıraktığını, bu nedenle de sorun yaşadıklarını anlattı.

DHA

Yola dökülen hafriyat, toprak ve molozların yağışlarla birlikte çamur deryasına dönüştüğünü, her gün elbise yıkatmak zorunda kaldıklarını belirten öğrenciler, yetkililerden bu duruma bir çözüm bulmasını istedi.

DHA

DHA

(DHA)

Son güncelleme: android-time 07:50 10.04.2019
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