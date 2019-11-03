Yüksekten düşen maden işçisinden acı haber

Kemalpaşa ilçesindeki bir maden ocağında çalışan Hasan Akgönül, ocakta yüksekten düşüp ağır yaralandı. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Kemalpaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 62 yaşındaki Akgönül, buradaki müdahalenin ardından Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yoğun bakımda 11 gündür tedavisi devam eden Hasan Akgönül, hayatını kaybetti. Akgönül’ün cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (AA)