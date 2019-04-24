Yumruklandı, linç girişimine uğradı, tehdit edildi ama affetti… Kılıçdaroğlu, Türkiye’ye hep ‘sağ duyu’ dersi verdi

MİTİNGLERDE YUHALANDI

Daha Genel Başkanlığı'nın ilk yıllarında, o dönem Başbakanlık görevinde olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm mitinglerinde adı geçti. CHP Liderinden bahsederken son dönemde soyadı yerine “Bay Kemal” hitabını kullanmayı uygun gören Erdoğan, mitinglerinde kimi zaman Kılıçdaroğlu'nun dini inançlarına bile atıf yaptı. Erdoğan konuştukça AKP'liler Kılıçdaroğlu'nu yuhladı, protesto etti.

Ancak Kılıçdaroğlu ne etnik kimlik, ne de inanç konusuna konuşmalarında hiç girmedi. Milliyetçilik tanımını, “”Bizim milliyetçiliğimiz vatanseverliktir, beraber olmaktır, birlikte mücadele etmektir” sözleriyle yaptı. Özellikle 31 Mart yerel seçimleri öncesinde yaptığı tüm konuşmalarda “huzurdan”, “beraber yaşamaktan” bahsetti.

HERKES LİNCİ KONUŞTU, KILIÇDAROĞLU HİÇ DEĞİNMEDİ

Kılıçdaroğlu'na linç girişiminden sadece iki gün sonra, TBMM Genel Kurulu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle özel bir oturum yaptı. Oturumda, tüm taraflar Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıdan bahsetti. Bir tek, saldırıya uğrayan kişi, Kılıçdaroğlu, yaşadıklarına özel oturumda hiç değinmemeyi tercih etti. CHP Grubu adına yaptığı konuşmada

Kılıçdaroğlu, Kendisine linç girişiminde bulunulduktan sonra bile “sağduyudan” bahsetti. Kendisine geçmiş olsun ziyaretine gelen Demokrat Parti Lideri Gültekin Uysal'la görüşmesi sonrasında, yine “sevinçte ve tasada birlikte olmaktan” bahsetti, “Farklılıklarımızı zenginlik kabul edip tasada ve kıvançta beraber olmalıyız. Sevinçlerimizi çoğaltmalıyız. Bana yapılar linç girişimi kabul edilecek bir şey değildir. Toplumu fazla germemeliyiz, ben milletimizin ferasetine inanıyorum” demekle yetindi.

HEP AFFETTİ

Kılıçdaroğlu, Genel Başkan olduktan sonra kendisine yönelik yapılan tüm fiili saldırıları da affetti.

2011 seçimleri öncesinde kampanya için gideceği Niğde'de, “kendisini vuracağını” söyleyen polis memurunu affetti. Polis memurunun kendisine yazdığı mektubun ardından avukatılarına talimat veren Kılıçdaroğlu, memur hakkındaki tüm şikayetlerini geri çekti.

30 Mart 2014 yerel seçimlerinin ardından Kılıçdaroğlu bu kez TBMM'de yumruklu saldırıya uğradı. Seçimler sonrasında konuşma yapacağı ilk CHP grup toplantısına giderken koridorda yumruklu saldırıya uğrayan Kılıçdaroğlu, bu saldırgan hakkında da şikayetçi olmadı.

AFFEDERKEN DE MESAJ VERDİ

Kılıçdaroğlu, kendisine yönelik tehdit ve saldırıları düzenleyenleri affederken bile hep olumlu mesajlar vermeye gayret etti.

2016'da katıldığı şehit cenazesinde önüne mermi atan kişi hakkında avukatları tarafından yapılan şikayetin geri çekilmesi talimatını veren Kılıçdaroğlu, ancak bunun için saldırgana bir de şart koştu; Saldırgandan Çağdaş Yaşamı Destekleme derneği'ne 5 kız öğrencinin bir yıllık eğitim bursu tutarında bağış yapmasını isteyen Kılıçdaroğlu, bu bağışın ardından şikayetini geri çekti.

PKK TERÖR ÖRGÜTÜ DE CANINA KAST ETTİ

Kılıçdaroğlu'nu PKK terör örgütü de hedef aldı;

25 Ağustos 2016’da Artvin’in Şavşat ilçesinden Ardanuç ilçesine giderken Yanıklı köyü yakınlarında Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna silahlı saldırı düzenlendi. PKK terör örgütünün üstlendiği saldırıda 1 jandarma eri hayatını kaybetti, 2 asker yaralandı. Kılıçdaroğlu Artvin'de de Karayolları Genel Müdürlüğü'nün binasına sığınarak saldırıdan kurtuldu.