Yunan askerlerden kaçak göçmenlere işkence

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde bir süre önce yakalanan düzensiz göçmenlerden biri, Yunan askerleri tarafından gözlerinin bağlanıp ellerinde sigara söndürüldüğünü iddia etti.

“TÜRK PARALARINI YIRTTILAR”

Pakistan uyruklu 31 yaşındaki Musaddiq Javed, 18 kişilik grupla Yunanistan’a geçtikten sonra İskeçe’ye kadar yürüdüklerini, araçla Kavala’ya giderken polis tarafından yakalandıklarını söyledi. Polis tarafından askere teslim edildiklerini ifade eden Javed, askerlerin telefonunu ve üzerindeki bir miktar euroyu aldıklarını, Türk paralarını da yırttıklarını iddia etti.

YEMEK İSTEYİNCE DÖVDÜLER Pakistan'daki ailesine bakmak zorunda olduğu için Avrupa'ya gitmek istediğini belirten Javed, şu iddialarda bulundu: Askerler beni bir odaya götürdüler. Gözlerimi bağladılar. Ellerimde sigara söndürdüler. Ayaklarıma vurdular. Daha sonra bizi nehirden Türkiye'ye geri gönderdiler. Dört gün Yunanistan'da kaldık. Yemek vermediler, istediğimizde bizi dövdüler.

“SOPAYLA KAFAMIZA VURA VURA KARŞIYA GEÇİRDİLER”

Fas uyruklu Muhammed Nainiya da Yunan askerleri tarafından ormanlık alanda darp edildiklerini öne sürdü. Yunan askerlerinin telefonuna ve 700 euro parasına el koyduğunu ileri süren Nainiya, “Bizi bir askeri araçla nehir kenarına getirdiler. Bota bizi 20’şer kişi bindirip sopayla kafamıza vura vura karşıya geçirdiler. Kıyafetlerimizi de aldılar” iddiasında bulundu.