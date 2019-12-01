Yunan polisi göçmenleri demir sopalarla dövdü

Edirne’de konuşlu 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı’na bağlı hudut birliği askerleri, askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde aralarında darp edilmiş kişilerin de bulunduğu düzensiz göçmenleri yakaladı.

EDİRNE’DE TEDAVİ EDİLDİLER

Yasa dışı yollarla geçtikleri Yunanistan’da yakalanan düzensiz göçmenler, Yunan güvenlik güçlerince dövülerek Türkiye tarafına bırakıldıklarını iddia etti. Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi’nde tedavi edilen göçmenler, İl Göç İdaresine gönderildi. Vücutlarında darp izleri olan düzensiz göçmenler, yaşadıklarını tercüman aracılığıyla anlattı.

“ELLERİMİ BIÇAKLA KESTİLER”

23 yaşındaki İran uyruklu Balen Muhammed Zilan, bir süre Türkiye’de kaldıktan sonra Meriç Nehri üzerinden Yunanistan’a geçtiğini söyledi. Yunan polisince yakalandığını belirten Zilan, “Bizi dövdüler. Ellerimi bıçakla kestiler. Yaralı halde geri gönderdiler. Türkiye bize yardım etti, tedavimi yaptılar. Türkiye çok iyi, merhametli, teşekkür ederim” dedi.

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“DEMİR SOPALARLA İKİ SAAT BOYUNCA DÖVDÜLER”

Afganistan uyruklu Rehber Yusufi de eşiyle birlikte İsveç’e gitmek için yola çıktığını belirterek, “Beş Yunan polisi beni iki saat boyunca eşimin yanında demir sopalarla dövdü. Kolum kırıldı, sırtımda ve bacaklarımda morluklar oluştu. Beni bu halde geri gönderdiler. Yunanistan yaptıklarının karşılığını bir gün görecek” diye konuştu.

“BACAĞIM KIRILDI”

15 yaşındaki Mısır uyruklu Ahmed Mehdi ise Avrupa’ya gitmek için Yunanistan’a geçtiğini anlattı: “Yunan polisince yakalandığını dile getiren Mehdi, “İnsan kaçakçılarıyla Yunanistan’da yürüyorduk. Yunan polisi gelince kaçarken yere düştüm, demir sopalarla vurdular, bacağım kırıldı.” (AA)