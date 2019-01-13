Yunanistan’daki uyuşturucu külçelerinin sırrı çözüldü

Türk Polisi’nin Yunanistan’da düzenlediği narkotik operasyonun yankısı sürerken ele geçirilen yaklaşık 200 milyon lira değerindeki 5 milyon 'captagon' hapıyla ilgili yeni detaylar da günyüzüne çıktı. Polisin müthiş takibiyle sonuçlanan operasyondaki uyuşturucuların Lübnan’da Bekaa Vadisi’nde üretildiği ortaya çıktı. Zehir şebekesinin uyuşturucuyu kurşun külçelere zulalamasının sırrı da ortaya çıktı. Çetenin, x-ray ve dedektör köpeklere karşı yapılan zula için tutulan ustaya 1 lilyon lira ödediği öğrenildi. Şebekenin 5 ülkeyi kapsayan planında Türkiye’nin bulunmadığı, bu kapsamda operasyonun Türk Polis Teşkilatı adına büyük başarı olduğu vurgulandı.

Türk Narkotik Polisi, geçtiğimiz pazartesi günü Yunanistan'ın Pire (Piraeus) Limanı'nda önemli bir operasyon gerçekleştirdi. Narkotik Daire Başkanlığı koordinesinde İstanbul ve Adana Emniyeti ile Yunan Polisi'nin gerçekleştirdiği operasyonda 10 milyon captagon hap ele geçirildi. Operasyon; Türk Polisi'nin, Sırbistan Sınırı'nda 24 Aralık'ta gerçekleştirdiği operasyonunun ardından, yurt dışındaki ikinci büyük narkotik operasyonu olarak kayıtlara geçti. Baskının 3 aylık bir çalışma sonucunda gerçekleştiği öğrenildi. ABD'den sonra yurtdışında uyuşturucu operasyonu yapma kapasitesine sahip olan narkotik birimlerinin çalışmasının detayların da ortaya çıktı.

İKİ İL EMNİYETİ ÇALIŞTI

Operasyona giden süreç, İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Adana Emniyeti'nin uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı yapan bir şebekeyi belirlemesiyle başladı. Şebeke ile ilgili Narkotik Daire Başkanlığı'na bilgi verildi. Aralarında Türk üyelerin de bulunduğu şebekeye yönelik çalışmalar yoğunlaştırıldı.

DOLAMBAÇLI GÜZERGAH

Şebekenin Birleşik Arap Emirliği'ne (BEA) captagon hap götürmeyi planladığı anlaşıldı. Çalışmalarda; Arap ülkelerine dağıtılacak uyuşturucunun, Lübnan'daki Bekaa Vadisi'nde üretildiği bilgisine ulaşıldı. Polis ekipleri, uyuşturucunun Suriye'nin Lazkiye Limanı'ndan gemiye yüklenerek Yunanistan ve Hırvatistan üzerinden BAE'ye götürüleceğini tespit etti. Uyuşturucunun önce Avrupa'ya ardından Arap Yarımadası’na götürülmesi kafalarda soru işaretlerine neden oldu.

KONTEYNER KODU BELİRLENDİ

İstanbul Narkotik Polisi'nce (İNP) yapılan çalışmalarla Suriye'nin Lazkiye Limanı'ndan kalkacak bir gemiye teslim edilen uyuşturucu dolu konteynerin kodunun “HLXU 8341946” olduğunu belirledi. Narkotik ekiplerinin özel yöntemlerle elde ettiği kod, son zamanların en önemli uyuşturucu operasyonlarından birinin kilit noktasını oluşturdu.

ANBEAN İZLENDİ

Polisin ele geçirdiği kodla konteyner taşımaclığını yapan firmanın güzergâh planına ulaşıldı. Lazkiye'den 24 Aralık'ta yola çıkan konteynerin 19 Ocak'ta Zagreb'e varacağı anlaşıldı. Ancak konteyneri taşıyan geminin 1 Ocak'ta Yunanistan'ın Pire Limanı'na uğrayacağı daha sonra ise 11 Ocak'ta yeniden yola çıkarak 18 Ocak'ta ise Hırvatistan'ın Rajika Limanı'na varmasının planlandığı belirlendi. Varış noktası Zagreb olan konteyner ulaşım planı ile polisin elde ettiği güzergâh eşleşince, kafalardaki soru işaretleri de ortadan kalktı. Şebekenin Suriye'den BAE'ye gidecek yükün dikkat çekeceği için bu yöntemin uygulandığı sonucuna varıldı. İddiaya göre, konteyner Zagreb'de değiştirilecek, Avrupa başlangıçlı bir yük olarak BAE'ye gönderilecekti.

ORTAK OPERASYON KARARI

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatıya, durum acil olarak Narkotik Daire Başkanlığı'na iletildi. Türk yetkililer vakit kaybetmeden Yunanistan'daki güvenlik güçleriyle görüştü. Bilgiler aktarıldı. Yunanistan'ın izin vermemesi halinde Hırvat Polisi ile irtibata geçileceği belirtildi. Türk ve Yunan yetkililerin görüşmesinde operasyon için mutabakat sağlandı.

DEDEKTÖRDEN SORUNSUZ GEÇTİ

İzin alınmasının hemen ardından İstanbul ve Adana Narkotik Şube Müdürleri, Narkotik Daire Başkanlığı'ndaki bir amirle birlikte uçakla Yunanistan'a gitti. Yunanistan'ın en yetkili adli birimlerinden Halk Savcığı'nın başındaki yetkilinin eşliğinde konteyner geminden indirildi. Konteyner açılınca 544 kurşun külçe bulundu. Yunan Polisi, uyuşturucunun belirlenmesi için yükün x-ray'dan geçirileceğini ve dedektör köpek kullanacaklarını söyledi.

KAYNAK KIRILINCA HAPLAR GÖRÜNDÜ

İNP Müdürü şebekenin uyuşturucuları kurşun külçelere zulalamasının bir yöntem olduğunu x-ray ve dedöktör köpeğin işe yaramayacağını belirtti. Şebekenin kurşun külçeleri seçmesindeki amacın da uyuşturucunun polis tarafından tespitini engellemeye yönelik olduğu anlaşıldı. Yapılan tespitlerde şebekenin kurşun zula işlemi için özel bir yöntem kullanan bir ustaya 1 milyon lira ödediğinin belirlendiği de Yunan tarafına iletildi.

İTFAİYE ÇAĞIRILDI

Yunan yetkililer prosedür gereği uygulanan x-ray ve dedektör köpek aramasından sonuç alamayınca, Türk ekip, seçilen bir külçenin kesilmesini teklif etti. Bu işlem için itfaiye çağırıldı. İtfaiye ekiplerinin kesemediği külçelerden birinde ek bir kaynak tespit edildi. Oval biçimindeki kaynak kırılınca, içerisinde captagon hap olduğu belirlendi.

YUNAN MEDYASI GENİŞ YER VERDİ

Tek tek açılan captagon hapın miktar olarak Yunanistan'da ele geçirilen en yüksek miktarlardan biri olduğu belirtildi. “Cihat Hapı” olarak da bilinen captagonun Arap dünyasında kullanımı yaygın olduğu belirtilirken, uzmanlar, şebekenin uyuşturucuyu Dubai üzerinde dağıtmayı planladığı ihtimalini masaya yatırdı. Narkotik birimleri olayla ilgili çalışmalarını sürdürürken ele geçirilen 5 milyon hapın piyasa değerinin yaklaşık 200 milyon lira olduğu belirtildi. Captagonların külçelerden çıkarılmasının 4 gün sürdüğü öğrenildi.

İSTANBUL'UN 1 YILLIK BİLANÇOSUNUN 4 KATI

İstanbul'da geçtiğimiz yıl polis ekipleri 6.5 milyon hap ele geçirirken bunun 2.5 milyonunun captagon olduğu dile getirildi. Bir yılda 2.5 milyon hap ele geçirilirken, tek operasyonda 5 milyon sayısına ulaşılmasının operasyonun boyutunu da ortaya koyduğu ifade edildi. Yunan medyasının geniş yer verdiği operasyonla ilgili çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

TÜRK POLİSİNİN BÜYÜK BAŞARISI

Uzmanlar, ABD'den sonra yurt dışına uyuşturucu operasyonu yapma kabiliyetine ulaşan Türk Polisi'nin geldiği yerin görülmesi açısından 24 Aralık'ta Sırbistan-Hırvatistan sınırındaki operasyonla Yunanistan'daki operasyonun önemli olduğunu belirtiyorlar. Lübnan'da üretilen, Suriye'den gemiye yüklenen, BAE'ye gönderilmek üzere Hırvatistan'a gönderilen uyuşturucunun, Türk Polisi'nce Yunanistan'da ele geçirilmesinin çok büyük bir başarı olduğu dile getiriliyor. Operasyon sonrası Türk heyetin Yunan Halk Savcısı ve yetkililer tarafından teşekkürlerle uğurlandığı da vurgulanıyor.