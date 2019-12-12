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Yunanistan’dan skandal hareket! Göçmenleri Türkiye’ye taşımışlar

Yunan askerlerinin göçmenleri yasa dışı yollarla sınırın Türkiye tarafına bıraktığı görüntüler ortaya çıktı. Bu görüntüler, batı medyasında yayınlandı.

19:11 -
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Batı medyasında yayınlanan videodaki botların 4 metre boyutunda olduğu belirtildi.

Görüntülere göre, üzerinde asker kıyafeti olan kişiler tarafından mülteciler Türkiye tarafına getiriliyor.

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Kişilerin üzerindeki kıyafetlerin Yunan ordusuna ait askeri kıyafetler olduğunun altı çizilirken kıyafetlerde rütbe olmadığı aktarıldı.

Göçmenlerin nakledildiği bölgeye çok yakın bir mesafede Yunan güvenlik güçlerinin gözetleme kulesi olduğu ifade edildi. Yunan güvenlik güçlerinin farkına varmadan hiçbir şekilde mültecilerin Yunanistan tarafından Türkiye’ye getirilmesinin mümkün olmadığının altı çizildi.

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Uzmanlara göre, bu olay uluslararası hukuk ve insan hakları açısından kabul edilebilir bir durum değil.

Uzmanlar, iki ülkenin ve AB’nin devreye girmesiyle daha iyi mekanizmaların kurulması gerektiğini belirtti.

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Son güncelleme: 20:00 12.12.2019
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