Yurdun dört bir yanından Mehmetçiğe destek yağıyor

İsmail AKIN – Müslüm EVCİ – Evren DEMİRDAŞ / SÖZCÜ

Türk ordusunun Suriye'nin kuzeyine düzenlediği Barış Pınarı Harekâtı'na yurdun dört bir yanından destek yağıyor. Antalya'nın Muratpaşa Belediyesi yaklaşan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi, sağlık ocakları ve camilerle birlikte Türk bayrağı olmayan kurumlara Türk Bayrağı vereceğini açıkladı.

ANTALYA BAYRAKLARLA DONANDI

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Barış Pınarı Harekatı ve yaklaşan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız öncesi, ilçemiz sınırları içindeki sağlık ocaklarına ve 142 camiye, bayrağı olmayan kurumlara Türk bayrağı vereceğiz” dedi.

ELAZIĞLILAR ORCİK GÖNDERECEK

Barış Pınarı Harekâtı'na Elazığlı vatandaşlardan da tam destek ve dua geldi. “Allah yardımcıları olsun” diye Mehmetçiğimize dua eden Elazığlılar, Orcik Festivali ve Bağbozumu Şenlikleri için toplanan orciklerin askerimize gönderilmesini istedi.

“ALLAH YARDIMCILARI OLSUN”

Vatandaşlardan Sabri Yavuz ordunun haklı bir gerekçe ile Suriye topraklarına girdiğini belirterek, “Allah muvaffak etsin. Allah yardımcıları olsun. Vatan bizimdir. Ordu bizimdir. Başka bir şey aramaya gerek yok. Sonuna kadar ordumuzun yanındayız. Haklı bir gerekçeyle gitmiştir. Oradaki terörü yok etmek için girmişlerdir. Şimdi sınırımıza kadar gelmişlerse, bizi tehdit ediyorlarsa, vatandaşımızı öldürüyorlarsa askerimiz de bunun için gitmişse bundan farklı bir şey aramaya gerek yok. Orciklerin gönderilmesi de bizce güzel bir fikir. Askerimize her şey layıktır” ifadelerini kullandı.

KONYA’DA ‘BENİ CEPHEYE ALIN’ BAŞVURUSU

Konyalı Tayyar Perihan isimli bir vatandaş askerlik şubesine giderek operasyona gönüllü olarak katılmak için dilekçe verdi. Çocuklarıyla birlikte restoran işleten Perihan (53), 1986- 1988 yılları arasında askerliğini Diyarbakır’da Jandarma çavuş olarak yaptığını belirterek, “Askerliğimi Diyarbakır’da yaptım ve bölgeyi çok iyi biliyorum. Bizde vatan her şeyden önce gelir. İnşallah cepheye katılmam için dilekçem kabul edilir” şeklinde konuştu.

Konya’da trafik bilgilendirme levhalarında da Fetih Suresi’nden ayetler yer aldı.