Yurt Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ali Avcu serbest bırakıldı

Yurt’a yönelik baskılara bir yenisi daha eklendi. Yurt Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ali Avcu, Bolu’da gözaltına alındı. Avcu bir toplantıya katılmak için gittiği Bolu’da Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak Bolu Dağı Karakolu’na götürüldü. ‘Hakaret’ suçlamasıyla aranmasının olduğu öne sürülen Avcu, götürüldüğü Cumhuriyet Savcılığı’nda ifade vermesinin ardından serbest bırakıldı.

Serbest bırakılmasının ardından açıklama yapan Yurt Genel Yayın Yönetmeni Ali Avcu şunları söyledi:

GAZETECİLİK SUÇ DEĞİLDİR: BOYUN EĞMEYECEĞİZ!

Bir öncekinde olduğu gibi bu sefer de hukuksuz gerekçelerle gözaltına alındım. Tarafıma daha önceden tebliğ edilmiş bir durum olmamasına rağmen, ifade vermem gerektiğini Jandarma ekiplerinden öğrenmiş oldum. Bunun ne anlama geldiğini sanıyorum ben dahil bütün yurtsever, emekten yana, halkçı meslektaşlarım anlamışlardır. Bu tarz hamlelerle, gazetecilik yapmamız engellenmek istenmekte, gözdağı verilmek istenmektedir. Ancak bütün meslektaşlarıma ve okurlarımıza beyan etmek isterim ki; gerçeğin peşinde koşmaktan, gerçekleri yazmaktan bir adım bile geri atmayacağız. Halkın gazetecisi olmaktan vazgeçmeyeceğiz. Gözaltı süresince yanımda olan meslektaşlarıma, yurtsever milletvekillerine teşekkür ederim. Gazetecilik suç değildir! Boyun eğmeyeceğiz.