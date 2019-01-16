Yurt genelinde etkili olan kar nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapandı

Ülkeyi etkisi altına alan soğuk ve kar yağışlı hava nedeniyle bazı karayollarında ulaşım sorunları yaşanıyor. İşte kar ve buzlanma nedeniyle trafiğin yoğunlaştığı ya da kapandığı yollardan bazıları...

Kar yağışı ve buzlanmadan ötürü ülke genelinde bazı karayolları trafiğe kapanmış durumda. Trafiğe kapanan ya da ulaşımda zorluklak yaşanan karayolları şunlar;

AKSARAY-ADANA

Aksaray-Adana karayolu yoğun tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapandı. Etkili olan yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle Aksaray-Adana karayolu çift yönlü trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, karayolları ekipleri de yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

SİVAS-ANKARA

Sivas-Ankara karayolu kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanırken, mahsur kalan araçları kurtarma çalışmaları da sürüyor. Yozgat'ta etkili olan kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oluyor. Yozgat'ın Saraykent-Akdağ madeni ilçelerin arasında yüze yakın araç yoldan çıkıp kara saplandı. Çok sayıda araç karda mahsur kaldı. Devam eden kar ve tipi nedeniyle karayolları ekiplerinin yol açma çalışmaları da güçlükle devam ediyor. Sivas-Ankara karayolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor. Mahsur kalan araçları da ise kurtarma çalışmaları sürüyor.

TOKAT-SİVAS KARAYOLU

Kentteki kış şartları nedeniyle Tokat- Sivas Karayolu Yatmış mevkisinde çok sayıda araç mahsur kaldı. Araçtakiler, polisi ve 112 Acil’i arayarak yardım istedi. Mahsur kalanları kurtarmak için Karayolları ekipleri araçlarla çalışma başlatırken, AFAD ekipleri ve arazi aracı bulunan Tokat Extrem Spor Kulübü üyeleri de yolda kalan kişilere yardım etti. Yeşilyurt ilçesinden Tokat’a öğretmenleri taşıyan servis minibüsü de yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kaldı. Servis aracı köylüler tarafından traktörle çekilerek kurtarıldı. Mahsur kalan öğretmenler Çamlıbel beldesine götürülerek misafir edildi. Karla birlikte Tokat-Sivas Karayolu da ulaşıma kapandı. Bu yöne hareket halindeki araçlar Geyras mevkisinde trafik ekiplerince beklemeye alındı. Karayolları ekipleri yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

MALATYA-KAYSERİ

Sivas’ın Gürün ilçesinde Malatya-Kayseri karayolunda yoğun kar yağışı nedeniyle araç geçişine izin verilmiyor. Sivas ile Gürün arasında da ulaşım sağlanamıyor. Sivas’ta etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Malatya-Kayseri karayolu, Sivas’ın Gürün ilçesi ile Kayseri arasında devam eden yoğun kar yağışı ve tip nedeni ile ulaşıma kapandı. Gürün ilçesinde bekleyen tırlar uzun kuyruklar oluştururken, yolda mahsur kalarak ilerlemeyen ve araçlarda bulunan vatandaşlar ise yurtlara ve otellere yerleştirildi. Gürün Belediyesi tarafından vatandaşlara su ve yiyecek dağıtıldı. Karayolları yetkilileri ise yolun yarın sabaha kadar açılmayacağını belirtti. Gürün ilçesinde kar yağışı ise etkisini sürdürüyor.

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KIRŞEHİR

Kırşehir’i sabah saatlerinde etkisi altına alan şiddetli kar ve tipi nedeniyle ekipler yolda kalan sürücü ve çalışanlara kumanya dağıttı.

Kırşehir, sabah saatlerinden itibaren kara teslim oldu. İl Özel İdaresi ekipleri, yolda kalan sürücü ve çalışanların zorluk yaşamaması için kumanya desteği yapmaya başladı. Konuyla ilgili bilgi veren İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz, “Kırşehir’de mevcut olan 252 köyden kapalı köy yolu yok. Ancak, tipiden dolayı yollar açıldıktan yarım saat sonra tekrar kapanıyor. Mucur ilçesi ve Irmak Bucağı olarak adlandırdığımız bölge de yollar kapalı. Mucur ilçesinde 6 İl Özel İdare ekibi yoğun bir çalışma sergiliyor. Görev başında olan ekiplerimiz yerinde kontrol edilerek sistemli şekilde yönlendiriliyor. Onlara kumanya dağıtımları yapıyoruz. Yollarda dinlenme aralarında sıkıntı ve zorluk olmaması için dağıtım ve kontroller düzenli olarak yapılıyor” dedi.

Yılmaz, vatandaşlara mecbur kalmadıkları sürece dışarı çıkmamaları uyarısında bulundu.

BİLECİK-BURSA

Bilecik Karayolları 144 Şube Şefliği’ne ait kar küreme aracı, Bursa karayolu üzerindeki çalışmalar sırasında devrildi, kazara ölen ve yaralanan olmadı. Alınan bilgilere göre; dün Bilecik kent merkezi ve ilçelerini etkisi altına alan yoğun kar yağışı sonrası Bilecik- Yenişehir-Bursa karayolu kar lastiksiz ve zincirsiz ilerleyen araçlar nedeniyle yollar ulaşıma kapanmıştı. Bilecik Karayolları 144 Şube Şefliği’ne ait ekipler, yolda mahsur kalan araçları ve yolu kardan temizlemek için dün büyük bir uğraş sarf ettiler. Bu ekiplerden Bayram Ünsal'ın kullandığı 06 FH 4887 plakalı kar küreme aracı Bilecik- Yenişehir karayolu üzerinde kar küreme çalışması yaptığı esnada, Beyce köyü yolu ayrımındaki mermer ocakları mevkiinde devrildi. Kazayı sürücü yara almadan atlatırken, devrilen kar küreme aracı olay yerine gelen vinç yardımıyla kaldırıldı. Öte yandan, ekipler gün boyu karayolunda kar temizleme çalışmalarına devam etti.

HATAY HAVALİMANI YOLU

Sağanak yağışlar ve Tahtaköprü Baraj kapaklarının açılmasıyla sular altında kalan Amik Ovasında artan su seviyesi, Hatay Havaalanı yolunu kapanma noktasına getirdi. Ekipler, gidiş yönü trafiğe kapanan havaalanı yolunun diğer yönünün de trafiğe kapanmaması için sağanak yağış altında çalışmalarını sürdürüyor.

Hatay'da son günlerde etkili olan yağışlar sonrasında Tahtaköprü Barajı’nın kapakları açıldı. Amik Ovasında bulunan Hatay Havaalanı yolu ve hemen yakınında bulunan Aşağıoba Köyü, açılan kapakların ardından sular altında kaldı. Çok sayıda ev, ahır, tarım arazisi ve araçların sular altında kaldığı köyde, vatandaşlar evlerini terk etmek zorunda kaldı. Sağanak yağışların devam etmesiyle ovada yükselen su seviyesi havaalanı yolunu kapatma noktasına getirdi. Trafik akışı tek şeritten sağlanırken, ekipler yolun tamamıyle kapanmaması için sağanak yağış altında çalışmalarını sürdürüyor. Diğer yandan, adeta gölü andıran Amik Ovası çeşitli kuşların uğrak noktası oldu.