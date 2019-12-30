Yurt genelinde Kanal İstanbul itirazları

Yüzlerce Bursalı, şiddetli lodos ve soğuya aldırış etmeden ‘Kanal İstanbul’ projesinin iptali için Bursa Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü önünde toplanarak imza kampanyasına destek verdi.

Kampanyaya Bursa Çevre Platformu ve Tabip Odası’nın yanı sıra CHP Bursa Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışığlu ve Erkan Aydın da destek verdi.

EKO SİSTEMİ ALTÜST EDECEK

Bursa Uludağ Üniversitesi Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Kayıhan Pala, “Kanal İstanbul’un, Marmara Bölgesi ve Marmara Denizi’ndeki eko sistemi etkileyerek denize kıyısı bulunan Bursa da içinde olmak üzere bütün illerde olumsuz etki yaratacağının bilinci ile itirazımızı gündeme getiriyoruz” dedi.

KANAL DEĞİL TALAN PROJESİ

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, “Ortada 75 milyar lira var. Bu para 82 milyon vatandaşın cebinden çıkacak. 82 milyonun vergileri ile talan projesi yapılacak. Doğmamış çocuğumuzun, yetimin hakkını birilerinin kendi sevdası diye, birilerinin söz verdi diye yapılmasını engellemek için buradayız” diye konuştu.

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışığlu da şöyle konuştu; “Kanal İstanbul'a bilimin yol göstericiliğinden uzak, keyfi bir proje olduğu için karşı çıkıyoruz”

İŞSİZLİĞE ÇÖZÜM BULSUNLAR

İmza kampanyasına destek veren vatandaşlar, “Bu sadece İstanbul’u değil tüm Türkiye’yi ilgilendiriyor. Ağır ekonomik şartlar altında eziliyoruz. 75 milyar lira harcayacaklar. Bununla 75 adet fabrika yapsalar. İşsizliğe çözüm bulsalar daha iyi olmaz mı” yorumunda bulundu.

SAMSUN-RİZE-ZONGULDAK

Kanal İstanbul’a karşı tepkiler gün geçtikçe artarken, ÇED raporuna itiraz etmek isteyen Samsun, Rize ve Zonguldaklılar Çevre İl Müdürlüklerine giderek itiraz dilekçelerini verdi.

2 OCAK SON

Kanal İstanbul'un Çevre Değerlendirme Raporu'na (ÇED) itirazların 2 Ocak Perşembe mesai bitimine kadar iletilmesi gerektiğinin duyurulmasının ardından Artvin, Rize, Karabük ve Samsun illerindeki çevre ve şehircilik il müdürlükleri önünde uzun kuyruklar oluştu.

İtirazlara, Yeşil Artvin Derneği, Karadeniz İsyandadır ve Samsun Çevre platformlarından da destek geldi. İtirazların Giresun, Trabzon, Ordu, Sinop, Zonguldak ve Bartın'da devam edeceği öğrenildi.

BU PROJEYİ ASLA KABUL ETMEYECEĞİZ

Yeşil Artvin Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Bedrettin Kalın, yaptığı açıklamada, “Esasen bir kanal projesi değil, çılgın bir yağma ve rant projesi olduğu giderek anlaşılan ve basına da düştüğü kadarıyla Araplara da çoktan pazarlanmış olan bir Kanal Projesi'nden söz ediliyor. Bu proje, bütün ülkeyi borç batağına batıracak bir rant projesi. Vatan sevgisi ve yurttaş bilinci olan herkesin yapması gerektiği gibi bu projeye itirazlarımızı bildiriyoruz. Bu projeyi asla kabul etmeyeceğiz” diye konuştu.

ÇANAKKALE

Kanal İstanbul Projesi için hazırlanan ÇED raporuna itiraz eden Çanakkaleliler de itiraz dilekçeleri verildi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nde toplanan vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde bina önünde uzun kuyruk oluşturdu. Vatandaşların itiraz dilekçelerine CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ve CHP Çanakkale İl Başkanı İsmet Güneşhan da bizzat destek verdi.

ESKİŞEHİR

Eskişehir'de CHP tarafından başlatılan imza kampanyasına destek yağdı.

Cumartesi öğleden sonra ve Pazar günü açılan 2 ayrı stantta 6 bin kişi projenin iptali için imza attı. Toplanan imzalar CHP Eskişehir İl Başkanı Abdulkadir Adar ve yönetim kurulu üyelerince Çevre İl Müdürlüğüne teslim edilecek.

Eskişehir Baro Başkanı Mustafa Elagöz, Kanal İstanbul Projesi'nin hem milli güvenliğe hem de çevreye zarar vereceğini söyledi. Elagöz, “Karadeniz'in savaş gemileriyle dolu olmasının, ABD ile Rusya arasında bir rekabet alanına dönüşmesinin, ülkemiz güvenliği ve bekası açısından doğuracağı zararları öngörmemek mümkün değildir” diye konuştu.