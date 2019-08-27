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Yurt içindeki terörist sayısı 600’ün altına düştü

İçişleri Bakanı Soylu: 'Yurt içindeki terörist sayısı 600’ün altında düştü.Sınırlarımızın dışında on yıllardır Türkiye'ye oyun kurmaya çalışanların tepesine iniyoruz' dedi.

14:29 -
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Yurt içindeki terörist sayısı 600’ün altına düştü
Son güncelleme: android-time 14:40 27.08.2019
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