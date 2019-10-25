Yurtdışındaki 29 Ekim resepsiyonlarında alkol yasağı

Dışişleri Bakanlığının, “Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yurt dışı temsilciliklerine ‘acil' kodlu bir mesaj göndererek, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle 29 Ekim resepsiyonlarında alkollü içki servisi yapılmaması talimatı verdiği” iddia edilmişti.

Sözcü’ye konuşan Dışişleri kaynakları söz konusu iddiayı doğruladı.

İddianın kaynağı Eski AB Bakanlığı Müsteşarı ve emekli büyükelçi Haluk Ilıcak sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda “Yeni Akit’te çıkan bir makale üzerine Dışişleri Bakanlığı bir genelge ile yurt dışında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda içki servis edilmesini yasaklamış. Laik Türkiye Cumhuriyeti?” demişti.