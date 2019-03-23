Yusuf Ziya Öztabak kimdir? İşte AKP Yalova Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Öztabak…

2019 Mart yerel seçimlerinde Yusuf Ziya Öztabak AK Parti Yalova Belediye Başkan Adayı oldu. 1989 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun olan Yusuf Ziya Öztabak hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

YUSUF ZİYA ÖZTABAK KİMDİR?

Yusuf Ziya Öztabak 2 Ocak 1963’te Rize'de dünyaya geldi. 1989 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu.Yükseköğretimini müteakip Yalova'da mesleğe başladı ve halen Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi olarak mesleğini icra etmektedir. Çeşitli zamanlarda Yalova S.M.M.M Odası, Denetim, Disiplin ve Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Yardımcılığı görevlerinde buldu. Ayrıca Uludağ Üniversitesi Yalova Meslek Yüksek Okulu'nda da ‘Misafir Öğretim Görevlisi' olarak meslek dersleri verdi.

Yalova Yardım Derneği Başkanlığı görevinde bulundu; halen Yalova Üniversitesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir. 2001 yılında Yalova Ak Parti Kurucu İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldı. Çeşitli sürelerle Mali ve İdari İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı, Teşkilatlardan Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı ve Siyasi Hukuki İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığıgörevlerinde bulundu. 2004-2009 Döneminde Yalova Belediye Meclis Üyesi olarak görev yaptı. AK Parti Meclis Grup Başkanlığı ve Belediye Başkan Vekilliği görevlerinde bulundu. 23.Dönem Genel Seçimlerinde Milletvekili Aday Adayı oldu. Evli ve 3 çocuk babası olan Öztabak, halen AK Parti Yalova İl Başkanı olarak görevini sürdürmektedir.