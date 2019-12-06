Yüzde 60’lık su zammına AKP’lilerden pankartlı tepki

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, ESKİ’nin genel kurul toplantısında kullanma suyuna yüzde 60 zam kararı aldı. 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan su zammına AKP’den tepki geldi.

“ANLAYIŞLA KARŞILANAMAZ”

Belediye Meclisi’nde AKP grubunun zamma karşı çıktığı belirten AKP İl Başkanı Zihni Çalışkan, “Bu zam oranı çok yüksektir ve fahiş bir zamdır. Bu zammın kabul edilmesi, anlayışla karşılanması mümkün değildir” dedi.

“ESKİŞEHİR’DE HER ŞEY SUDAN UCUZ”

Yediler Parkı’nda toplanan yaklaşık 100 AKP’li de suya yapılan zamma tepki gösterdi. AKP’liler, ‘Musluktan su değil zam akıyor’, ‘Her şey çok yalan oldu’, ‘Musluklardan zam değil su damlasın’, ‘Artık Eskişehir’de çok şey sudan ucuz’ yazılı pankartlar taşıdı.