Son dakika: Yüzde 98 AKP’li ilçede gerginlik! AKP’liler il binasına yürüdü

Genel ve yerel seçimlerde AKP’ye en çok oyun çıktığı ilçe olan Harran’da, partililer mevcut belediye başkanı yerine başka bir ismin aday yapılmak istendiği gerekçesiyle ayağa kalktı. 2018 genel seçimlerinde AKP’ye yüzde 98 oranında oy çıkan Harran'dan yola çıkan partililer Şanlıurfa İl Binası önünde eylem yaptı.

Şanlıurfa kamuoyunda, son günlerde, Harran ilçesinde AKP'nin aday çıkarmayacağı, mevcut Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz yerine akrabası olan MHP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz'un oğlu Mahmut Özyavuz'un aday gösterileceği konuşuluyordu. Ancak bu söylentiler AKP seçmenlerini ayağa kaldırdı. Harran ilçesinden yaklaşık 300 araçlık konvoyla Şanlıurfa ‘daki İl Binasına gelen AKP'liler Mevcut başkanı yeniden aday olarak istediklerini belirterek slogan attı. AKP'liler “Harran Ak oyların lideridir teslim edilmez”, “Rekortmen Harran, oylarına sahip çıkacak”, “Cumhurbaşkanımız Harran’a sahip çıkın”, “Reisimiz; Ak oyların lideri Harran’ın sesini duyun”, “İnadına Harran, İnadına Ak Parti,

İnadına Rekor” ve “AK oyların kalesini teslim etmeyeceğiz” , şeklinde sloganların yer aldığı pankartlar taşıyarak, seslerinin duyulmasını istedi. AKP'liler “yanlış hesap Reis'ten döner. Harran'da rekor kıran AK Parti yerine MHP neden desteklensin. Burada AK Parti olarak yüzde 98 oy aldık. Şimdi aday çıkartmayıp başka bir partinin adayını desteklersek herkes bize güler. Mevcut başkan yeniden aday yapılmalı”dediler.

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