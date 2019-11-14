Yüzme öğretmenine cinsel istismardan 17,5 yıl hapis

İstanbul Kartal'da 5 yaşındaki kızları S.A.A.’nın geceleri ağlayarak uyanması ve duşa girerken soyunmaya direnmesinden şüphelenen aile, beden eğitimi ve yüzme öğretmeni S.A.'nın (35) kızlarına cinsel istismarda bulunduğunu iddia ederek, 2017 yılının Aralık ayında öğretmenden şikayetçi oldu. Çocuğun ailesinin şikayeti üzerine S.A. hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kartal’daki özel okulda beden eğitimi ve yüzme öğretmeni olarak çalışan S.A.'nın 2017 yılı Ekim ayından itibaren 5 yaşındaki öğrencisi S.A.A.'ya öğretmen-öğrenci ilişkisini aşacak şekilde yakınlık sağladığı anlatıldı. Küçük kızı diğer çocuklardan ayırarak, çocukların olmadığı uyku odasına götürdüğünün belirtildiği iddianamede, mağdur çocuğu hukuka aykırı olarak alıkoyduğu kaydedildi. İddianamede, beden eğitimi ve yüzme öğretmeninin uyku odasında S.A.A.'yı soyduğu, beline sarıldığı ve cinsel bölgelerine temasta bulunduğu ifadelerine yer verildi.

‘ÖĞRETMENİN RESMİNİ KARANLIK ÇİZDİĞİ…'

İddianamede, küçük kıza olayla ilgili soru sorulduğunda, çizimlerle cinsel bölgesini gösterebildiği, öğretmeni S.A.'nın resmini çizerken yüzünü karanlık çizdiği, geceleri ağlayarak kalktığı ve duş alırken soyunmaya karşı direndiğinin tespit edildiği anlatıldı.

ADLİ TIP: İSTİSMARA DAİR KESİN KARARA VARILAMADI

İddianamede, soruşturma kapsamında alınan tanık beyanları ve adli tıptan gelen fiziki ve psikolojik inceleme sonuçlarına göre küçük kızın doğrudan doğruya cinsel istismara uğradığına dair tıbben kesin bir karara varılamadığı belirtildi. Ancak Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM) raporunda çocuğun konuyla ilgili konuşma konusunda ilk başta zorlansa da güven ilişkisi kurdukça kendisini ifade ettiği anlatıldı.

RAPOR: OLAYI ANLATIRKEN TİKSİNME BELİRTİSİ GÖSTERDİ

Raporda, “Olayı anlatırken tiksinme, iğrenme belirtileri göstermiştir. Olayları sıralı olarak hatırlayamamakta ancak kendisine ne yapıldığını ve kim tarafından yapıldığını hatırlamaktadır. Çocuğun yaşadığı iddia edilen olaylarla ilgili psikolojik olarak etkilendiği izlenimi edinilmiştir. Okula gitmek istemediğini, öğretmenlerin kötü olduğunu ve kendisine kötülük yaptıklarını dile getirmiştir. Çocuğun kendini ifade etmesi yaşının gerektirdiği düzeyde normaldir. Çocuğun fiziksel ve zihinsel gelişimi yaşına uygundur” ifadelerine yer verildiği kaydedilerek, küçük kızın cinsel istismara maruz kalmış olabileceği şüphesinin olduğu vurgulandı.

HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Savcılık öğretmen S.A.'nın, “çocuğun cinsel istismarı” ve “çocuğun hürriyetinden yoksun kılınması” suçlarından 9 yıl 6 aydan 17 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep etti. İddianame gönderildiği Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Şüpheli S.A., önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.