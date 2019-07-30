Zabıt katipliği ve İnfaz koruma memuru alımı sonuçları belli oldu mu? Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları…

Zabıt katipliği ve İKM sonuçları merak konusu. Binlerce kişinin başvuruda bulunduğu İKM ve zabıt katibi alımı başvuru sonuçları, illerin adliye sayfası üzerinden görüntülenebilecek. Başvuru sonuçları, illerin resmi adliye siteleri üzerinden açıklanmaya devam ediyor. Başvuru yaptığınız ilin adliye sayfasını gün içerisinde takip ederek sonuç bilgisine ulaşabilirsiniz.

BOY KİLO ŞARTI İÇİN ÖLÇÜM TARİHİ

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan infaz ve koruma memuru adaylarının boy ve kilo ölçümleri her bir adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu için ayrı ayrı olmak üzere 05/08/2019 ve devam eden günlerde yapılacak olup, adayların boy-kilo ölçümüne hangi gün katılacakları ilgili sınav komisyonlarınca ilan edilecektir. Boy kilo ölçümüne katılmayanların mazeretleri kabul edilmeyecek, sözlü sınava katılamayacaklardır.

ALIM YAPILACAK PERSONEL BÖLÜMLERİ

Adalet Bakanlığınca, adliyelerde, bakanlık merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 12 bin 713 personel alımı yapılacak.

6 bin 126 kişiyle en fazla personel infaz ve koruma memurluğu kadrosuna alınacak. İnfaz ve koruma memurluğunu 3 bin 71 personelle zabıt katipliği, bin 169 personelle mübaşirlik, bin 99 ile sözleşmeli icra katibi takip edecek.