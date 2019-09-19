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Zabıtalar bu kez ceviz satan seyyar satıcıya taktı

11:14 -
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Zabıtalar bu kez ceviz satan seyyar satıcıya taktı

Olay, dün akşam saatlerinde İlkadım ilçesi İstiklal Caddesi’nde meydana geldi. Trafiğe kapalı olan caddede el arabasıyla ceviz satan gence, Samsun Büyükşehir Belediyesi’nde görevli 2 sivil zabıta memuru müdahale etmek istedi. Arabaya el koymak isteyen zabıta memurlarına, çevredeki vatandaşlar, tepki gösterdi. Bunun üzerine zabıtalar ve vatandaşlar arasında gerginlik yaşandı. Tepkilerin büyümesi üzerinde seyyar satıcının terazisine el koyan zabıta görevlileri, bölgeden ayrıldı.

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)

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