Zabıtaya bıçaklı saldırı kamerada!

Olay, öğle saatlerinde, Pamukova Yenice Mahallesi Müftüzade Sokak’ta meydana geldi. Pamukova Belediyesi’nde zabıta memuru olarak görev yapan Yusuf S. ile husumetli olan Mehmet T. sokakta karşılaşınca tartışmaya başladı.

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Tartışma kısa sürede büyüyerek tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. İkili çevredekiler güçlükle ayırırken, Mehmet T. bir markete girerek bıçak satın alıp Yusuf S.’nin yanına geri döndü. Mehmet T., Yusuf S.’yi bıçaklayarak yaraladı. Yusuf S., kanlar içinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ce polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Yusuf S., ardından Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, Mehmet T.’yi gözaltına alırken, olay anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. DHA