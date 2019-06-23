Zafer konuşmasında Erdoğan’dan randevu istedi

Kesinleşmemiş sonuçlara göre İstanbul Belediye Başkanlığı seçimini kazanan Ekrem İmamoğlu uzun bir konuşma yaptı. İmamoğlu konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi.

Erdoğan ile en kısa sürede görüşmek istediğini söyleyen İmamoğlu, “Özellikle devletin başı Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a da seslenmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı depreme hazırlık gibi, daha fazla metro yapmak gibi, mülteci konuları gibi İstanbul’un acil sorunlarında, merkezi ve yerel yönetimin uyumluluğu ve iş birliği içinde çalışmasını sağlamanın önemi ortadadır. Bunu hepimiz görüyoruz. Konuştuğumuz şey 16 milyon vatandaşın ihtiyacıdır. Ben seçim öncesinde vatandaşa anlattığı ve onay aldığım yol haritasına ve ilkelere uygun olarak sizinle uyum içerisinde çalışmaya hazırım ve buna talibim. Bunu tüm İstanbullular önünde duyuruyorum. Hiçbir siyasi mesele vatandaşımızın huzurundan, mutsuzluğundan, işsizliğin, yoksulluğun önlenmesinden, vatandaşlarımıza yeterliği eğitim ve sağlık hizmetlerinin sunulmasından, barıştan, huzurdan, sevgiden ve saygıdan asla ve asla önemli değildir. Bu anlayış içerisinde İstanbul’un acil çözüm bekleyen, merkezi ve yerel idarenin ortak sorumluluğundaki tüm konuları ele almak isterim. Yasal sürecin tamamlanmasının ve mazbatayı alıp göreve başlamamızın ardından yol haritamızı size sunmak ve görüşlerimizi de aktarmak, aynı zamanda görüşlerinizi de almak, sizi en kısa zamanda ziyaret etme arzu ve talebimi buradan size iletiyorum” ifadelerini kullandı.

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