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Zalim babadan minik çocuğa acımasız tekme

İzmir Balçova'daki bir alışveriş merkezinde (AVM), henüz yürüyemeyecek kadar küçük olan bir çocuğa babası olduğu iddia edilen kişi tarafından tekme atıldı. Şefkate muhtaç küçücük yüreklere ve bedenlere sevgiyle sarılmak yerine, şiddet uygulayan ebeveynlere karşı devreye giren Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın, AVM'nin kameralarına yansıyan bu vicdansızlık karşısında sessiz kalmaması ve harekete geçmesi bekleniyor.

13:23 -
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Olay dün akşam 21.00 sıralarında İzmir’in Balçova ilçesinde bulunan bir AVM’de meydana geldi. Alışveriş merkezine gelen bir ziyaretçi tarafından çekilerek sosyal medyaya yüklenen görüntüde, bir şahsın kucağına aldığı çocuğu önce yere bırakıp sonra da tekmelediği, bu olayı gören başka bir ziyaretçinin de şahsa tepki gösterdiği görülüyor. Görüntüde henüz yürüyemediği anlaşılan çocuk, daha sonra kendisine tekme atan adamın kucağına gelerek ona sarılıyor. Şahıs bu sırada tepki gösteren vatandaş ile tartışmaya devam ediyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntü çok sayıda internet kullanıcısının da tepkisini çekti.

Olayın görgü tanıklarının durumu alışveriş merkezinin güvenlik görevlilerine bildirdiği, şahsın görevliler gelince normal davranışlar sergilediği ve kısa bir süre sonra da alanı terk ettiği öğrenildi.

Son güncelleme: android-time 13:44 01.08.2019
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