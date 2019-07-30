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Zam görüşmeleri devam ederken Bakan Selçuk’tan Türk-İş’e ziyaret!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, toplu iş sözleşmeleri konusunda pazarlıklar devam ederken Türk-İş'i ziyaret etti.

19:59 -
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Zam görüşmeleri devam ederken Bakan Selçuk’tan Türk-İş’e ziyaret!

Bakan Selçuk, Türk-İş’in 67. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Genel Başkan Ergün Atalay’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Basına kapalı ziyaret, yaklaşık iki saat sürdü.

Ziyarette, Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem, Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, Genel Mali Sekreter Ramazan Ağar, Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Eyüp Alemdar da yer aldı.

Selçuk, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, ziyarette toplu iş sözleşmeleri konusunda değerlendirmede bulunduklarını belirterek, “İnşallah kısa sürede uzlaşıyla sonuçlanır.” ifadelerini kullandı. AA

Son güncelleme: android-time 20:01 30.07.2019
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